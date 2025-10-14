Tuchel thách thức Marcus Rashford phát huy hết tiềm năng

HLV Thomas Tuchel cho biết Marcus Rashford vẫn chưa phát huy hết tiềm năng.

Rashford đang chơi tốt ở môi trường mới, anh đã ghi 3 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo sau 10 trận cho nhà vô địch Tây Ban Nha. Tiền đạo 27 tuổi này gần đây cho rằng những khó khăn của anh - cả trong lẫn ngoài sân cỏ - là do môi trường thi đấu tại Man.United đang thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn với ITV, được đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Hai nhưng sau đó đã bị xóa, Rashford đã nói: “Tôi cảm thấy mình đã ở trong một môi trường không ổn định trong một thời gian rất, rất dài”.

Tuy nhiên HLV Tuchel, người đã bất ngờ triệu tập Rashford vào đội hình chính thức hồi tháng 3, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi tiền đạo này và muốn anh ấy thể hiện nhiều hơn nữa. “Tôi nghĩ sự ổn định là tiêu chí của cậu ấy”, Tuchel nói. “Tiếp tục thúc đẩy bản thân đến giới hạn. Tôi nghĩ giới hạn của cậu ấy là rất, rất cao. Có thể cao hơn những người khác. Cậu ấy có tiềm năng, nhưng tiềm năng là một từ nguy hiểm trong thể thao đỉnh cao. Bạn phải thường xuyên đạt đến phong độ tốt nhất, đó là điều được yêu cầu ở đẳng cấp này, và đó cũng là thử thách dành cho cậu ấy”.

Nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Vấn đề không phải là tài năng, mà là liệu Marcus có thể chứng minh được năng lực ở cấp độ CLB và quốc tế hay không. Đây là nhiệm vụ của cậu ấy, dù đá chính hay dự bị, cậu ấy đều phải liên tục chứng tỏ bản thân. Cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bởi những phẩm chất tôi thấy được trong các buổi tập, khả năng dứt điểm bằng cả 2 chân và bằng đầu. Cậu ấy bùng nổ, nhanh nhẹn, mạnh mẽ trên không, vậy đâu là giới hạn? Không có giới hạn nào cả, nhưng những con số không thể chạm đến tiềm năng. Cậu ấy cần phải nỗ lực hơn nữa để ghi bàn, tức là ghi bàn và kiến tạo”.

Tuchel cũng cảnh báo Rashford rằng sự nghiệp của anh vẫn chưa hoàn toàn được cứu vãn.

Mặc dù có khởi đầu đầy hứa hẹn tại Tây Ban Nha, bao gồm 2 bàn thắng trong chiến thắng trước Newcastle tại Champions League, Tuchel đã cảnh báo Rashford rằng sự nghiệp của anh vẫn chưa hoàn toàn được cứu vãn. “Tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn đó”, Tuchel nói. “Cậu ấy vẫn phải đưa ra những quyết định này. Marcus vẫn đang ở trong thời điểm đó, cậu ấy vẫn đủ trẻ để đưa ra những quyết định đúng đắn và không được buông tay. Bởi vì nếu không, 10 năm nữa cậu ấy sẽ thất vọng về những gì có thể xảy ra và những gì cậu ấy đã làm được”.

Đoàn quân Tuchel đã tạo nên dấu ấn vào tháng trước với chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Serbia tại Belgrade, và vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận vòng loại toàn thắng. Tam sư đang dẫn trước 6 điểm so với Albania và còn chơi ít hơn 1 trận. Họ chỉ cần giành chiến thắng trước Latvia tại Riga vào thứ Ba này sẽ đảm bảo đủ điều kiện tham dự World Cup sớm 2 vòng đấu với tư cách là đội đầu Bảng K.