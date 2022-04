Tuấn Hưng sốc tại Luân Đôn: "Không thể tin nổi! Chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này!

Sáng 21/4, ca sĩ Tuấn Hưng livestream chia sẻ với khán giả một trải nghiệm tồi tệ mà anh gặp phải khi đi du lịch Luân Đôn. Cụ thể, hiện tại vợ chồng Tuấn Hưng và một số người bạn đã có chuyến du lịch ở Luân Đôn, Anh.

Trước đó, nam ca sĩ cùng bà xã đã đi mua sắm khá nhiều và để toàn bộ số đồ mua được ở trên xe. Tuy nhiên khi quay lại, cả nhóm hốt hoảng nhận ra phần kính sau của chiếc xe ô-tô đã bị đập vỡ và toàn bộ số đồ mà họ để trên xe đã "không cánh mà bay".

Chiếc xe của Tuấn Hưng và nhóm bạn bị đập phá để trộm đồ.

Trong đoạn clip, Tuấn Hưng quay cận cảnh tình trạng của chiếc xe, anh và nhóm bạn còn phát hiện ra kẻ gian đã quay camera an ninh trong bãi đậu xe sang hướng khác để tiện ra tay.

Không riêng xe của Tuấn Hưng mà một chiếc xe khác đậu cùng hàng cũng bị đập, những mảnh kín vụn rơi đầy xuống nền bãi đậu xe.

Bà xã Tuấn Hưng và nhóm bạn hoang mang trước sự việc.

Trong đoạn clip, Tuấn Hưng liên tục thốt lên: "Không thể tin nổi! Chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này. Sốc thật!" Nam ca sĩ phân trần: "Mua bao nhiêu đồ cho vợ, giày dép các kiểu mà bây giờ"...

Xuất hiện trong đoạn clip, bà xã Tuấn Hưng và những người bạn trong nhóm đều tỏ ra ngỡ ngàng trước sự việc. Nam ca sĩ bối rối trấn an vợ: "Honey, I'm so sorry. Mua bao nhiêu đồ cho em mà giờ mất hết rồi".

Tuấn Hưng sốc khi bị đập xe, trộm đồ

