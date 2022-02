Không khí lạnh tăng cường, tuần cuối của tháng 2 này, miền Bắc rét nhất trong 40 năm

Rét đậm kéo dài đến hết ngày 24/2

3 ngày nay, khối không khí lạnh được đánh giá mạnh nhất mùa đông xuân 2021-2022 tràn về miền Bắc khiến 25 tỉnh thành nhiệt độ xuống dưới 10, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - 1 độ C. Băng giá xuất hiện ở nhiều điểm cao trên 1.000 m như Mẫu Sơn, Y Tý (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng)...



Trao đổi với Thanh niên về diễn biến thời tiết tại Bắc Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 22/2, rét hại tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Theo ông Hưởng, trong tuần cuối cùng của tháng 2, ở Bắc bộ nhiệt độ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi 2 - 5 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C, khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. "Đến nay có thể dự báo nhiệt độ trung bình tuần cuối tháng 2 năm nay sẽ là một trong 5 năm lạnh nhất trong hơn 40 năm trở lại đây", ông Hưởng nói.

Ông Nguyễn Văn Hưởng- Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cụ thể, ông Hưởng phân tích trên báo Dân trí: Theo thống kê số liệu nhiệt độ trung bình vào tuần cuối tháng 2 (từ 21-28/2) trong qua khứ từ 1981 đến nay cho thấy, đã từng xảy ra 5 năm có chuẩn sai nhiệt độ trung bình thấp nhất trong chuỗi số liệu, lần lượt vào các năm 1996, 1985, 2000, 1983 và 1986 với chuẩn sai nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 4-6 độ C (Bảng 1).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chuẩn sai nhiệt độ trung bình tuần (từ 21-28/2/2022) tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ trung bình có xu hướng thấp hơn so với TBNN khoảng từ 4-6 độ C. Như vậy, so sánh với 5 năm có chuẩn sai thấp nhất cùng thời kỳ thì đợt rét đậm, rét hại sắp tới có khả năng có giá trị nhiệt độ trung bình thấp tương đương với giá trị trong 5 năm kể trên.

Theo quan trắc nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này tại trạm khí tượng Láng (Hà Nội) là 8,4 độ C xảy ra ngày 20/2/2022. Tuy nhiên, nhiệt độ tại đây trong tuần cuối tháng 2/1996 đã từng ghi nhận là 6,2 độ C vào ngày 21/2/1996. Như vậy nhiệt độ này chưa phải là giá trị thấp nhất trong quá khứ.

Tuy nhiên, có thể sơ bộ đưa ra dự báo rằng nhiệt độ trung bình tuần cuối tháng 2/2022 sẽ là một trong 5 năm có giá trị thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được trong cùng thời kỳ trong hơn 40 năm trở lại đây.

Cũng theo ông Hưởng, dự báo đợt rét đậm, rét hại ở Bắc bộ, bắc Trung bộ khả năng kéo dài đến ngày 24/2, sau đó trời ấm dần.

Hàng nghìn gia súc chết rét

Tối 21/2, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, hơn 880 con trâu, bò và gần 130 con dê bị chết rét. Sau Sơn La, Hòa Bình thiệt hại hơn 170 con, Lạng Sơn gần 150 con, Cao Bằng gần 100 con. Lào Cai, Điện Biên, Bắc Kạn, Quảng Ninh mỗi tỉnh ghi nhận 30-40 gia súc bị chết.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) những ngày qua, nhiệt độ dao dộng từ 1 - 3 độ C, trời mưa, rét buốt khiến nhiều người dân ở các xã Trung Chải, Hoàng Liên, Tả Phìn, Sa Pả… phải đồng loạt đưa đàn gia súc xuống vùng thấp tại xã Tòng Sành (Bát Xát), Cốc San (thành phố Lào Cai) để chăn thả và tránh rét.



Tại đây, người dân dùng cây gỗ hoặc tre làm cột, dựng lán trại lợp bằng bạt để trâu tránh gió và mưa rét.

Bà con cũng mang theo lương thực và đồ dùng như nồi niêu và thực phẩm khô để có thể trụ lại dài ngày cho qua đợt rét khắc nghiệt nhất từ đầu đông.

Rét đậm, rét hại cũng khiến 15 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.



Không khí lạnh tiếp tục tăng cường từ đêm 22/2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 22/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C.

Vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Băng giá phủ kín đỉnh núi Phịa Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 22/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, phía Bắc trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 9-12 độ C, phía Nam 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 18-21 độ C; phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

https://soha.vn/tuan-cuoi-cung-cua-thang-2-nay-mien-bac-ret-nhat-trong-40-nam-20220222081726359.htm