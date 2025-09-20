Từ vườn nho tới tiền tuyến - scooter quân sự hứa hẹn thay đổi cuộc chơi

Binh lính Ukraine và xe tay ga của Global Wolf Motors. Ảnh: Global Wolf Motors

Khi COVID-19 làm đóng băng thị trường giải trí vào năm 2020, kỹ sư Klāvs Ašmanis buộc phải điều chỉnh hướng đi kinh doanh.

Trước đó ông phát triển xe kart điện cho các cơ sở cho thuê, nhưng khi thị trường đó bị phong tỏa, với đội ngũ kỹ sư rảnh rỗi và kinh nghiệm về nguyên mẫu sẵn có, ông chuyển sang thiết kế phương tiện di chuyển phục vụ kiểm soát biên giới và vận hành trong doanh trại quân đội.

“Ban đầu, chúng tôi bắt đầu thiết kế một chiếc xe tay ga điện cho kiểm soát biên giới và di chuyển trong doanh trại quân đội” - ông Klāvs Ašmanis nói - “Chẳng bao lâu chúng tôi có một nguyên mẫu, và sau đó là một mẫu sẵn sàng sản xuất.”

Global Wolf Motors, công ty do ông sáng lập, ban đầu bán cho các khách hàng dân sự như nông nghiệp và vườn nho.

Tuy nhiên, sau đó công ty quyên tặng những chiếc đầu tiên cho lực lượng Ukraine và thu được phản hồi từ chiến trường. Ông Ašmanis cho biết binh sĩ Ukraine nhanh chóng thích nghi, dùng xe cho nhiệm vụ trinh sát sâu vào vùng do Nga kiểm soát.

Họ có thể vào nhanh, hoàn thành nhiệm vụ và rút lui nhanh. Xe còn được dùng cho giao nhận chặng cuối, đưa thương binh nhẹ về tuyến sau và vận chuyển trang thiết bị; theo ông, “nếu bạn nhấn ga nhẹ, bạn có thể thoát khỏi bùn lầy cùng một binh sĩ bị thương ngồi trên xe.”

Binh lính Ukraine sử dụng xe tay ga của Global Wolf Motors. Ảnh: Global Wolf Motors

Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng chiến trường

Về kỹ thuật, phương tiện được mô tả là một “mô-tô tư thế đứng” nặng 74 kg, đạt tốc độ tối đa 100 km/h và tầm hoạt động lên đến 300 km mỗi lần sạc. Nhà sản xuất cho rằng hoạt động êm giúp xe khó bị drone đối phương phát hiện hơn so với mô-tô hoặc xe địa hình (ATV).

Các bộ phận mô-đun có thể lắp thêm cho các nhiệm vụ chuyên biệt: đèn hồng ngoại, trạm nguồn cho drone hoặc bộ đàm, radar chống drone, thậm chí rơ-moóc có khả năng chở hơn một tấn; một số đơn vị yêu cầu rơ-moóc cứu thương hoặc bộ chữa cháy gọn nhẹ.

Nhu cầu phía Ukraine, theo ông Ašmanis, tăng từ khoảng 300 chiếc ban đầu do các đơn vị kiểm soát biên giới yêu cầu, lên khoảng 1.000 chiếc sau khi lực lượng đặc nhiệm bày tỏ quan tâm.

Tuy nhiên, mua sắm chính thức bị chậm do thủ tục hành chính khi phương tiện cần được đưa vào danh sách được phê duyệt trước khi chính phủ có thể mua.

Global Wolf Motors dự kiến trưng bày các cấu hình chuyên dụng tại một sự kiện ngành quốc phòng ở Riga, có phái đoàn từ các nước NATO tham dự.

Gặp Klāvs Ašmanis, người sáng lập Global Wolf Motors. Ảnh: Global Wolf Motors

Vị thế thị trường và triển vọng mở rộng

Về vị thế thị trường, ông Ašmanis cho biết xe được định giá ở phân khúc thấp hơn trong nhóm 2 bánh điện hiệu suất cao nhưng có tầm hoạt động dài hơn một số mô-tô điện; ông so sánh với một số mẫu của KTM, cho rằng chúng có thời lượng pin ngắn hơn và giá cao hơn.

Ông thừa nhận rủi ro sao chép thiết kế. Khung xe đã được cấp bằng sáng chế, nhưng ông cũng thừa nhận bằng sáng chế có thể ít tác dụng răn đe ở một số quốc gia.

Về công suất, công ty hiện có thể sản xuất khoảng 1.000 đơn vị mỗi năm và có thể nâng lên 10.000 nếu nhu cầu thực sự tăng. Theo ông Ašmanis, đây không phải sản phẩm đại trà, nhưng với những nhiệm vụ nó có thể thực hiện, hiện chưa có phương tiện nào khác thay thế được.

Theo NextGen Defense