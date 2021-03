Từ vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 13, Nguyên Phó CT Cục Bảo vệ trẻ em: 5 việc nên làm để tự cứu mình trước khi trời cứu!

Cha mẹ thiếu kiến thức nên không lường trước được nguy hiểm

Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) cho hay: "Trường hợp bé 2 tuổi rơi từ tầng 12A thoát chết là điều cực kỳ may mắn tôi đánh giá cao tinh thần của anh Mạnh. Anh thanh niên này đã trèo lên mái tôn để đỡ cháu bé, nhưng do trời mưa nên trượt chân. Mặc dù anh Mạnh không ôm đỡ trực tiếp đứa bé nhưng cháu bé đã rơi vào phần tay của anh Mạnh, nhờ vậy mà cháu bé đã không sao.



Tuy nhiên, những tai nạn tương tự vẫn thường trực có thể xảy ra với trẻ nhỏ khi sinh sống tại nhà cao tầng. Khi để trẻ chơi đùa một mình ở lan can, cửa sổ rất dễ dẫn đến những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra".

Theo bác sĩ Trọng An vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ tại các khu chung cư cao tầng đang rất báo động. Đây không chỉ là sự lo ngại về mức độ đạt chuẩn an toàn xây dựng của các tòa nhà chung cư cao tầng mà còn cả về trình độ nhận thức cũng như ý thức chăm sóc, bảo vệ con cái của những bậc ông bà, cha mẹ hiện nay.

Toà nhà cao tầng luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, ảnh minh hoạ.

"Cha mẹ, người chăm sóc hiện nay không lường trước được nguy hiểm cùng với mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với trẻ. Ngoài ra, một số trường hợp biết được mức độ không an toàn với trẻ nhưng chủ quan, ví dụ: để em bé ngủ một mình đi làm việc khác hoặc bỏ đi đâu đó. Khi trẻ tỉnh dậy thường ngơ ngác đi tìm người lớn hoặc chơi đùa ở khu vực lan can rất dễ dẫn đến những vụ việc đáng tiếc.

Bản thân trẻ nhỏ rất hiếu động nếu không có người giám sát trẻ có thể kéo đồ trèo lên cửa sổ, trèo lên ban công với bông hoa, quần áo, đồ vật… Nguy cơ tai nạn rơi từ tòa nhà cao tầng đối với trẻ là thường xuyên".

Ngoài các vấn đề trên thì thiết kế ngôi nhà an toàn phòng chống thương tích tại Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo.

Bác sĩ Trọng An cho biết, thực tế, trong tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 323:2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế", được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2004/QĐ - BXD ngày 2-11-2004 của Bộ Xây dựng. Nhưng điều đáng nói là việc thiết kế lan can của nhà cao tầng cũng chưa được quy định cụ thể. Và việc thiết kế bậu cửa sổ có chiều cao đạt mức an toàn, lắp đặt chấn song không được thực hiện ngay từ khi công trình được xây dựng?

Trong đó chỉ quy định đối với nhà cao tầng từ 6 tầng trở lên không được thiết kế ban công, chỉ được thiết kế lôgia. Lan can lôgia không được hở chân và có chiều cao không thấp hơn 1,2m, nhưng không có quy định về chiều cao tối thiểu của bậu cửa sổ và không có yêu cầu về việc phải làm chấn song ở cửa sổ mở trực tiếp ra ngoài trời.

Tránh tai nạn xảy ra đối với trẻ nhỏ

Thứ nhất: "Nên chủ động tự cứu mình trước khi trời cứu, gia đình ở trên nhà cao tầng nên làm lưới bằng sợi nilong hoặc bằng loại sợi bền chắc nhưng ở nhiệt độ cao có thể chảy ra được để không vi phạm vào luật phòng cháy chữa cháy", bác sĩ Trọng An nói.



Các căn hộ chung cư nên làm thêm khung bảo vệ cửa sổ, cao khoảng 1/2 khung cửa để trẻ không thể leo ra ngoài gây nguy hiểm. Các cửa chính, cửa sổ cần phải có chốt khóa an toàn để trẻ không mở được. Ổ cắm điện phải trên cao xa tầm tay trẻ, tốt nhất nên sử dụng loại có nắp đậy, dây điện nên đi ngầm tốt hơn là lộ thiên.

Thứ 2: Cần phải biết nguy cơ cao và luôn thường trực khi ở nhà cao tầng và luôn để mắt với trẻ dưới 6 tuổi. Tuyệt đối không để trẻ ở nhà một mình khép cửa đi ra ngoài.



Thứ 3: Không treo giỏ hoa hay quần áo ở phía trên cửa sổ hay ban công để trẻ có thể với tay lên hoặc trèo lên cửa sổ gây tai nạn.

Thứ 4: Tuyệt đối không được kê giường, tủ, bàn ghế cạnh cửa sổ để tránh trường hợp trẻ trèo lên nhòm ra ngoài xảy ra tai nạn.



Thứ 5: Cơ quan quản lý cần xem lại quy chuẩn xây dựng việc thiết kế các tòa nhà chung cư bắt buộc cửa sổ có chấn song phù hợp,lan can phải có hệ thống rào chắn an toàn. Những người thiết kế, thi công phải tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe về độ cao, khe hở giữa các song sắt sao cho trẻ em không thể thò đầu qua (theo đúng Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ngày 6/5/2011 về Tiêu chí Ngôi nhà an toàn PCTNTTTE)