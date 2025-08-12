Tử vong sau khi uống thuốc chống viêm Phenylbutazone đã bị cấm lưu hành

Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai phát đi cảnh báo khẩn cấp về những hậu quả nghiêm trọng khi tự ý sử dụng Phenylbutazone, một loại thuốc chống viêm đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam.

Theo các bác sĩ, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, trung tâm tiếp nhận hàng loạt trường hợp gặp biến chứng nặng nề do lạm dụng loại thuốc này.

Phenylbutazone thuộc nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAID), bị Bộ Y tế cấm lưu hành từ năm 2013 vì nguy cơ gây ra các phản ứng dị ứng cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Các biến chứng thường gặp gồm:

Hội chứng DRESS: Sốt cao, phát ban toàn thân, tổn thương các cơ quan nội tạng như gan, thận, tim, phổi.

Hội chứng Lyell (Hoại tử da nhiễm độc): Da bong tróc như bỏng nặng, dễ dẫn đến nhiễm trùng, suy đa tạng và tử vong.

Các biến chứng khác: Suy tủy xương, xuất huyết tiêu hóa, suy thận cấp.

Hình ảnh phát ban toàn thân trên bệnh nhân dị ứng thuốc nặng do Phenylbutazone đang được điều trị tại Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng.

Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng nặng nề sau khi tự ý sử dụng Phenylbutazone để điều trị các cơn đau xương khớp .

Điển hình là trường hợp bệnh nhân nam, 51 tuổi ở Hải Phòng, tự ý mua thuốc trên mạng để trị đau khớp. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, phát ban toàn thân và được chẩn đoán mắc hội chứng DRESS.

Một bệnh nhân nam khác, 66 tuổi ở Nghệ An, cũng được người nhà cho dùng Phenylbutazone liên tục trong 35 ngày và phải nhập viện với tình trạng ban đỏ xuất huyết, sốt.

Đáng báo động nhất là trường hợp của bệnh nhân nữ 70 tuổi tại Hòa Bình. Sau khi tự ý sử dụng Phenylbutazone kết hợp với thuốc không rõ nguồn gốc, bà bị sốt cao, loét miệng, đau mắt, suy gan cấp dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và tử vong.

Theo các bác sĩ, việc chẩn đoán dị ứng thuốc do Phenylbutazone gặp nhiều khó khăn. Các triệu chứng thường khởi phát muộn, đôi khi sau 1-3 tháng dùng thuốc mới xuất hiện, khiến bệnh nhân khó nhớ chính xác loại thuốc đã sử dụng.

Hình ảnh loại thuốc bệnh nhân đã sử dụng theo lời quảng cáo trên mạng xã hội.

Bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng, cho biết các trường hợp dị ứng thuốc nặng này không chỉ mất nhiều thời gian để phục hồi mà còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát, biến chứng lâu dài, ngay cả khi bệnh nhân không tiếp xúc lại với thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm, khuyến cáo người dân cần cảnh giác. Việc mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các loại thuốc cấm, trên mạng xã hội là hành vi vô trách nhiệm, gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng.

Các chuyên gia y tế kêu gọi người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng sức khỏe cộng đồng để trục lợi.

