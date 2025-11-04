Từ việc một doanh nhân trẻ tử vong, bác sĩ cảnh báo về căn bệnh không chừa ai

Việc doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận (34 tuổi, quê Quảng Trị) - người sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn - vừa mất vì đột quỵ khiến nhiều người không khỏi thương tiếc.

Tuổi đột quỵ ngày càng trẻ

Một người trẻ, năng động, thành công song mất đi ngay thời điểm sung sức nhất của sự nghiệp là điều đáng tiếc. Việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh đột quỵ không còn thường thấy ở tuổi già.

Doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận - người sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn

Theo PGS-TS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM, các dữ liệu quốc tế cho thấy tuổi trung bình bị đột quỵ dao động từ 70 – 75. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỉ lệ người dưới 40 tuổi bị đột quỵ ngày càng tăng, đặc biệt ở khu vực đô thị, nơi nhịp sống căng thẳng, nhiều người ít vận động.

BS Thắng chỉ ra nhiều nguyên nhân nguy hiểm đang len lỏi trong cuộc sống hiện đại: Bệnh nền mạn tính không còn là bệnh của tuổi trung niên (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu); chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, ít vận động, thừa cân, béo phì.

Căng thẳng kéo dài, áp lực công việc, thiếu ngủ, stress liên tục khiến hệ tim mạch bị quá tải. Thực phẩm chế biến nhanh chứa nhiều muối và chất béo bão hòa – "kẻ thù" thầm lặng của huyết áp và mạch máu. Hút thuốc, uống rượu bia, dùng chất kích thích, là "bộ ba nguy cơ" làm tổn thương mạch máu, thúc đẩy hình thành cục máu đông, nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ.

Khám sức khỏe định kỳ

"Thiếu kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhiều người trẻ chỉ biết mình bị tăng huyết áp hay rối loạn mỡ máu khi đã nằm trên băng ca cấp cứu. Đừng để đột quỵ đến rồi mới giật mình. Tâm lý chủ quan rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người lớn tuổi là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chậm trễ vài phút, tổn thương não do đột quỵ có thể khiến người bệnh mất khả năng vận động, ngôn ngữ, thậm chí mất mạng" - BS Thắng nhấn mạnh.

Chuyên gia về đột quỵ này khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, cần khám sức khỏe định kỳ để tầm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu. Người dân cần tập thể dục đều đặn; thay đổi, kiểm soát lối sống.

Bên cạnh đó, cần quản lý sự căng thẳng, ngủ đủ giấc, lắng nghe cơ thể. Đột quỵ có thể đến bất ngờ nhưng không phải không thể phòng tránh. Sức khỏe không chờ tuổi và không có thành công nào đánh đổi bằng mạng sống của chính mình.