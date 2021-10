Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 11/10 - 17/10: 4 con giáp được Thần tài ưu ái, tiền chảy vào túi ào ạt

Tuổi Tý

Tuần này may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý độc thân, bạn hãy nắm bắt mọi cơ hội đến với mình nhé. Ngay từ thứ Hai, 11/10, ngày Thìn, tuổi Tý có thể sẽ nhận được lời mời từ ai đó đặc biệt. Đây có thể là 1 bữa tiệc, 1 buổi hòa nhạc và tình yêu có thể nảy nở từ cuộc gặp gỡ này.

Thứ Năm, 14/10, ngày Mùi, tuổi Tý hãy tăng cường năng lượng tốt cho mình bằng cách chú ý bài trí lại phong thủy ở nhà ở hoặc nơi làm việc, giúp không gian trở nên sáng sủa, thông thoáng và tiện lợi hơn, cũng giúp thay đổi tâm trạng và tạo sự hứng khởi cho tuần mới.

Thứ Bảy, 16/10, ngày Dậu, thành công sẽ đến khi tuổi Tý biết sử dụng thời gian của mình 1 cách thích hợp và thông minh. Đây là ngày nghỉ, nhưng bạn vẫn có thể dành ra 1 tiếng cho 1 mục tiêu quan trọng của mình.

Tuổi Sửu

Thứ Ba, 12/10, ngày Tỵ, tuổi Sửu độc thân có thể gặp may mắn trong tình yêu nên hãy mạnh dạn bước ra khỏi cửa và phá vỡ những quy tắc thường ngày của bạn.

Tuổi Sửu nên xem lại việc đầu tư của mình trong tuần mới. (Ảnh minh họa: Internet)

Thứ Sáu, 15/10, ngày Thân, những người tuổi Sửu vốn rất giỏi chuyện tài chính, đã đến lúc bạn nghĩ về tương lai. Hãy xem xét lại việc đầu tư của mình xem có lỗ hổng hay sai sót gì không.

Chủ nhật, 17/10, ngày Tuất, bao quanh tuổi Sửu là 1 nguồn năng lượng của sự tích cực, khi bạn được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ, trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tuổi Dần

Tuần mới sẽ là khoảng thời gian rất bận rộn và mang lại vô khối các cơ hội tốt cho tuổi Dần trong cả công việc lẫn tình cảm.

Thứ Hai, 11/10, ngày Thìn, tuổi Dần đang phải vật lộn với nhiều dự án khác nhau. Hãy tập trung và đừng để có sai sót gì nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng nên phân bổ công việc cho hợp lý, đừng để bản thân làm việc quá sức và nhớ chăm lo cho sức khỏe.

Thứ Sáu, 15/10, ngày Thân, một người ngỏ ý muốn mời bạn đi chơi, nhưng vì đây là mẫu người bạn không quan tâm lắm, nên bạn đang cân nhắc. Nếu muốn phiêu lưu, tuổi Dần cũng có thể xem xét.

Tuổi Mão

Đây là 1 tuần may mắn của tuổi Mão và là lúc bạn nên bắt tay vào thực hiện mục tiêu của mình.

Tuổi Mão sẽ nhận lộc trời cho trong tuần mới này. (Ảnh minh họa: Internet)

Thứ Hai, 11/10, ngày Thìn, tuổi Mão sẽ nhận được 1 món quà bất ngờ từ người thân, hoặc nhận 1 món tiền "từ trên trời rơi xuống", ví dụ như được thưởng do có doanh số bán hàng cao. Tóm lại, được sao tốt chiếu rọi nên bạn sẽ dễ gặp may trong cả tuần, do đó, hãy nỗ lực cho những mục tiêu quan trọng của mình.

Thứ Năm, 14/10, ngày Mùi, tuổi Mão, dù có độc thân hay không thì khả năng cao là sẽ có người sẽ thổ lộ tình cảm với bạn. Hãy xem xét tình hình rồi nhận lời hoặc từ chối cho phù hợp nhé.

Chủ nhật, 17/10, tuổi Mão nên xem xét lại tình hình tài chính của mình, đặc biệt là những khoản đầu tư lâu dài.

Tuổi Thìn

Niềm vui sẽ đến với tuổi Thìn từ những điều mới mẻ trong tuần này, hãy khám phá thế giới nhé.

Thứ Ba, 12/10, ngày Tỵ, tuổi Thìn có cơ hội tăng thu nhập từ 1 nghề kinh doanh tay trái hoặc 1 nguồn thu thụ động. Bạn có thể cùng hùn vốn làm ăn với 1 người bạn và thu được lợi nhuận khá ổn từ mối quan hệ này.

Tuổi Thìn sẽ có cơ hội tăng thu nhập trong tuần mới. (Ảnh minh họa)

Thứ Sáu, 15/10, ngày Thân, là 1 ngày hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống với 1 nửa của mình. Hãy làm điều gì đó khác đi và bạn sẽ bất ngờ với những điều tuyệt vời mà nó mang lại cho bạn.

Tuổi Tỵ

Thứ Tư, 13/10, ngày Ngọ, tuổi Tỵ nên xem xét lại các giao dịch mua bán và chi tiêu của mình trong tuần này. Bạn sẽ nhận ra mình đã hơi "quá tay" và tự hỏi tại sao bản thân có thể mua những món đồ đó theo tâm trạng như vậy. Hãy biết rút kinh nghiệm và nếu có thể, hãy đem trả bớt để không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của gia đình nhé.

Thứ Bảy, 16/10, ngày Dậu, năng lượng thu hút của tuổi Tỵ rất mạnh, nếu là người độc thân và đang tìm kiếm 1 mối quan hệ lâu dài thì bạn hãy thử vận may trên các ứng dụng hẹn hò, hoặc chẳng ngại bắt chuyện với ai đó đi nhé.

Tuổi Ngọ

Thứ Năm, 14/10, ngày Mùi là ngày may mắn về tiền bạc của tuổi Ngọ, khi họ có được 1 cơ hội tốt trong công việc. Điều này có thể liên quan đến 1 ngành kinh doanh tay trái hoặc dự án đầu tư của bạn. Hãy nỗ lực hết sức để sẵn sàng đón nhận vận may nhé.

Tiền bạc sẽ chảy vào túi tuổi Ngọ trong tuần này, hãy nỗ lực nhé. (Ảnh minh họa)

Chủ nhật, 17/10, ngày Tuất, tuổi Ngọ được 1 người rất quan tâm đến bạn theo đuổi. Với tính cách ưa phiêu lưu mạo hiểm của đa số người tuổi Ngọ, bạn sẽ khá hứng thú với điều này. Tuy nhiên, nếu không muốn có 1 mối quan hệ ràng buộc vào lúc này thì hãy nói thẳng, đừng để họ hy vọng rồi lại thất vọng nhé.

Tuổi Mùi

Tuần này, tuổi Mùi hãy tập trung vào việc cải thiện bản thân vì nó sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời cho bạn đấy.

Thứ Hai, 11/10, ngày Thìn, tuổi Mùi sẽ có cảm giác như đang bay trên 9 tầng mây vì nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, hoặc đánh giá tốt từ khách hàng. Nếu là chủ doanh nghiệp thì hôm nay là ngày tuyệt vời để công khai những lời khen tặng này vì nó sẽ giúp doanh số của bạn tăng lên bất ngờ.

Thứ Năm, 14/10, ngày Mùi, có thể bạn sẽ muốn thay đổi ngoại hình 1 chút bằng cách đi cắt tóc, hoặc có thêm 1 hình xăm. Sự mới mẻ và thu hút này sẽ giúp tăng năng lượng quyến rũ của bạn, khiến người khác phải ngước nhìn và biết đâu, giúp bạn tìm được ý trung nhân của mình.

Tuổi Thân

Thứ Ba, 12/10, ngày Tỵ, cấp trên hoặc công ty muốn gây khó dễ với bạn. Tuy nhiên, miễn là bạn có lý do chính đáng, hãy bình tĩnh giải thích mọi chuyện, thậm chí, bạn còn có thể thay đổi cả chính sách của công ty.

Mặc dù tuổi Thân là những người thích giao lưu, nhưng thứ Năm, 14/10, ngày Mùi, bạn nên đóng cửa ở 1 mình, có thể thực hiện 1 dự án quan trọng, cũng có thể là nghe nhạc, viết sách hoặc bất kỳ 1 điều gì mà bạn yêu thích. Những công việc tưởng như chỉ để thư giãn này lại có thể giúp bạn sạc lại năng lượng và đem đến cho bạn những cơ hội không ngờ.

Tuổi Dậu

Thứ Ba, 12/10, ngày Tỵ, bạn vừa mới hoàn thành đơn xin tham dự 1 cuộc thi hoặc chứng chỉ nghề nghiệp nào đó. Đây là 1 việc quan trọng và bạn có nhiều sự hỗ trợ xung quanh mình. Hãy nỗ lực nhiều vào và đừng lãng phí thời gian nữa nhé.

Tuổi Dậu sẽ làm được những công việc quan trọng trong tuần mới. (Ảnh minh họa)

Bình thường, tuổi Dậu vốn là những người khá cẩn thận trong chuyện chi tiêu và ít khi chi tiền cho việc mua đồ. Song vào Chủ nhật, 17/10, ngày Tuất, tuổi Dậu sẽ phá vỡ quy tắc vì đây là 1 thứ bạn đã muốn có từ lâu.

Tuổi Tuất

Thứ Năm, 14/10, ngày Mùi, có thể bạn sẽ phải làm thêm giờ và nó khiến bạn khá mệt mỏi. Hãy đảm bảo cấp trên của bạn biết việc này cũng như những nỗ lực của bạn và có được những đãi ngộ xứng đáng.

Thứ Bảy, 16/10, ngày Dậu, bạn hãy tự thưởng cho mình 1 ngày cuối tuần để xả hơi sau 1 tuần chăm chỉ làm việc. Đừng quên chăm sóc sức khỏe cho bản thân và dành thời gian ở bên những người bạn yêu thương nhé.

Tuổi Hợi

Đây là 1 tuần may mắn của tuổi Hợi với nhiều niềm vui bất ngờ, hãy sẵn sàng để đón nhận nhé.

Có vận đỏ về tiền bạc trong tuần mới, nhưng tuổi Hợi nhớ sử dụng 1 cách thích hợp nhé. (Ảnh minh họa)

Thứ Ba, 12/10, ngày Tỵ, tuổi Hợi độc thân có cơ hội gặp gỡ 1 người thú vị, người này có thể là người quen cũ của bạn, và mở ra 1 tương lai thú vị cho 2 người. Hãy thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình và chúc bạn may mắn nhé.

Thứ Năm, 14/10, ngày Mùi, tuổi Hợi gặp may mắn trong chuyện tiền bạc khi bỗng dưng nhận được 1 thứ có giá trị, ví dụ như tài sản thừa kế. Hãy biết sử dụng món tiền này 1 cách phù hợp, đừng tiêu pha phung phí mà nên dành 1 phần để tiết kiệm, 1 phần để đầu tư để "tiền lại đẻ ra tiền" nhé. Ngoài ra, đây cũng là 1 ngày thích hợp để bạn yêu cầu sếp tăng lương cho mình, nhưng tất nhiên, bạn phải luôn chứng minh được khả năng của bản thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo Astrology