Tử vi 12 con giáp ngày 30/9: Tỵ thăng hoa công việc lẫn tình cảm, Mão đề phòng bị lừa

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 30/9, người tuổi Tý đón ngày trong cảm giác yên vui, mọi lo lắng về vật chất hay tình cảm đều tan biến. Đó chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng từ chính bản thân bạn.

Mâu thuẫn tình cảm lứa đôi cũng không còn là vấn đề lớn. Hai bên tìm được điểm tương đồng, thống nhất quan điểm và cùng chung tay phấn đấu tới mục đích lớn lao hơn. Càng như thế, tình yêu càng có sự phát triển đột phá và gắn bó lâu dài.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đón ngày thứ 3 tất bật, cảm giác vắt chân lên cổ chạy mà vẫn không đủ thời gian. Bạn bị cuốn vào công việc mà quên đi những người xung quanh, bạn bè, người thân gia đình, thậm chí cả nửa kia.

Hôm nay mang điềm tranh đấu gay gắt, cản trở phần nào công việc, sự nghiệp. Bạn càng cố gắng gồng mình lên để chống đỡ lại càng dễ mắc sai lầm. Hãy dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, để tinh thần thư giãn, vừa tốt cho sức khỏe lại dễ tìm ra hướng đi cho công việc.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của người tuổi Dần trải qua ngày làm việc khá thuận lợi. Nhưng mặt tình cảm lại không mấy suôn sẻ. Sự xuất hiện của người thứ ba khiến mối quan hệ của hai bạn càng thêm căng thẳng. Cẩn thận 'già néo đứt dây'.

Hôm nay, nếu ai đó nhờ bạn làm gì, nếu trong khả năng cho phép, bạn nên nhận lời. Ngược lại, nếu không chắc chắn tỉ lệ thành công, bạn cũng nên thẳng thắn từ chối. Tránh trường hợp làm rồi nhưng kết quả không như ý lại xảy ra mâu thuẫn.

Tuổi Mão

Mão dễ bị “ăn quả lừa” về cả phương diện công việc, tiền bạc cũng như tình cảm, phải hết sức cẩn trọng, đề cao cảnh giác. Công việc của bạn vấp phải không ít khó khăn, đặc biệt là những ai vừa mới bắt đầu công việc.

Đừng ngại ngần xin sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc cấp trên. Dù thế nào đi nữa, sự giúp đỡ của người khác chỉ là phụ, nỗ lực của bản thân mới là chính.

Tuổi Thìn

Hôm nay, bản tính kiêu ngạo của người tuổi Thìn lại phát tác, khiến không ít người xung quanh khó chịu. Tư tưởng sáng tạo của bạn không được phát huy hết sức, tự mình gây áp lực cho mình, bạn lại càng thích trút bực dọc lên người khác.

Nếu có thể, bản mệnh nên ra ngoài hít thở không khí trong lành, mọi việc đều có cách giải quyết êm thấm, không cần quá lo lắng. Miễn sao bạn thay đổi thái độ kiêu căng của mình, mọi người sẽ sẵn sàng trợ giúp bạn thôi.

Tuổi Tỵ

Tỵ vượng vận quý nhân, có người âm thầm giúp đỡ bạn trong cả công việc và chuyện tình cảm. Ngày hôm nay càng tạo điều kiện thuận lợi để bạn bay cao, bay xa trong sự nghiệp và thăng hoa trong tình yêu.

Tài lộc khá sáng, thu chi cân đối, thu nhiều hơn chi nên bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Nhân đà này, bạn có thể góp vốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, ắt sẽ có dịp “bội thu”. Hôm nay bạn cũng có thể khai trương cửa hàng, cửa hiệu để lấy may.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương đón một ngày với không ít tin vui. Cơ hội tăng lương, thăng chức đang tới gần, bạn cần chủ động nắm bắt bằng cách chứng tỏ thực lực của mình. Vốn dĩ bạn thuộc tuýp tự tin, nhưng lại mắc tật sợ đứng trước đám đông. Chỉ cần bạn sửa đổi nhược điểm này thì không gì là không thể.

Trong ngày, sự vui vẻ, phấn chấn hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Hãy duy trì và phát huy điều đó nhé. Bởi lẽ, đó chính là “điều kiện cần” giúp sự nghiệp của bạn thăng tiến nhanh hơn. Sẽ không còn ai buông lời gièm pha, hoài nghi về năng lực thực thụ của bạn nữa. Hãy mạnh dạn chứng tỏ cho mọi người thấy bạn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo.

Tuổi Mùi

Hôm nay, công việc của người tuổi Mùi khá trúc trắc, nhưng nhờ quý nhân nâng đỡ, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy bản mệnh phải lao đao một phen, nhưng quan trọng là kết quả cuối cùng vẫn khả quan. Dẫu vậy, trong công việc, bạn cần tập trung tinh thần cao độ, lưu ý kẻ tiểu nhân chơi xấu nhằm hạ bệ uy tín của bạn.

Khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực cũng không hề nhỏ. Đôi lúc bạn cảm thấy uể oải, như không còn sức lực nên dễ nổi giận vô cớ, để cảm xúc chi phối bản thân và ảnh hưởng tới công việc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày làm việc thuận lợi, được hưởng lộc trời ban. Tinh thần bạn phơi phới, tràn đầy nhiệt huyết và có được thành công nhất định. Rất có thể, bạn sẽ nhận được lời khen trực tiếp từ cấp trên hoặc thái độ có chút kiêng nể của đồng nghiệp.

Nhưng đừng vì thế mà tỏ vẻ tự cao tự đại, khiêm nhường sẽ dẫn bạn đến với thành công dễ dàng hơn. Công việc thuận lợi thúc đẩy đường tài lộc hanh thông, giúp bản mệnh gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc. Thậm chí có thể nhận được món quà bất ngờ như tiền thưởng hoặc trúng vé số.

Tuổi Dậu

Dậu có ngày làm việc khá thuận lợi, việc tốt được mọi người chia sẻ, việc trở ngại có người đứng ra xử lý giúp. Hơn thế, quý nhân còn mang lại nhiều bất ngờ lớn trong công việc và cả tài lộc.

Trong công việc, bản mệnh có những mối quan hệ hữu hảo, giúp bạn nhanh chóng tìm được đối tác, khách hàng tiềm năng. Kế hoạch hay ý tưởng mới của bạn sớm được cấp trên thông qua, thậm chí đánh giá cao. Vì thế, đường quan lộc càng thênh thang rộng mở.

Tuổi Tuất

Hôm nay là một ngày u ám, người tuổi Tuất nên làm nhiều nói ít, tập trung vào công việc được giao, tránh quản chuyện bao đồng, ngồi túm năm tụm bảy nói xấu ai đó, vừa mất thời gian lại làm giảm hiệu quả công việc.

Các khoản thu chi của bản mệnh khá cân đối, nên tình hình tài chính bình ổn. Thậm chí, bạn có thể tích góp được khoản tiền khá với điều kiện chịu khó “liệu cơm gắp mắm”, chi tiêu có kế hoạch rõ ràng.

Tuổi Hợi

Tâm trạng của người tuổi Hợi có sự thay đổi rõ rệt. Bản mệnh vượng tiền bạc, nhân duyên tốt đẹp, cảm giác ngày hôm nay không còn tất bật nữa, thật bình an, thư thái. Không còn tình trạng hào hứng với chuyện bao đồng nơi công sở, bản mệnh tập trung tinh lực để hoàn thành dự án mới được giao.

Thời gian không còn nhiều, bạn phải “tăng tốc” thì mới có thể “về đích” một cách thuận lợi. Hãy duy trì niềm đam mê và nỗ lực miệt mài của mình, chắc chắn thành công sẽ nằm gọn trong tay bạn.

