Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9, người tuổi Tý hôm nay về cơ bản khá ổn định và có điềm lành trong chuyện tình cảm. Do được nhật vận Tý – Thìn bán hợp nên chuyện hôn nhân, tình cảm riêng tư tìm được tiếng nói chung. Những người cô đơn có thể gặp nhiều thuận lợi trong việc tạo ấn tượng hoặc tìm được người vừa ý.

Tuy nhiên, trong công việc người tuổi Tý lại khá nhiều lo toan, có chút khó khăn khiến bạn phải bỏ nhiều công sức để thực hiện kế hoạch đã định sẵn. Tin vui là sự nỗ lực cùng năng lực bản thân giúp bạn sớm vượt qua những trở ngại.

Tuổi Sửu

Sửu hôm nay không thuận lợi như mong đợi bởi ngày Thìn tương phá với tuổi của bạn. Nhiều khả năng sẽ có kẻ tiểu nhân có định kiến tìm cách cướp đi các cơ hội phát triển công việc của bạn.

Do đó, một chút cân nhắc trước những lời thúc giục giúp bạn có thể vững chắc tiến bước. Mặc dù công việc có thể bị dèm pha, kẻ nói ra nói vào nhưng may mắn bạn vẫn có được vận may tài chính hiếm có. Một chút bản lĩnh, dám nghĩ dám làm sẽ giúp bạn có được cơ hội kiếm tiền về lâu về dài.

Tuổi Dần

Dần – Thìn tương hội nên hôm nay người tuổi Dần có vận tài lộc tốt. Khả năng bạn có được khoản tiền tốt từ đối tác, bạn bè lâu dài mang lại. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá phô trương nhé, một chút khiêm tốn sẽ giúp bạn có được thật nhiều những cơ hội về sau.

Tuy có được vận tốt về tiền bạc nhưng hôm nay công việc chính của bạn lại không tốt. Nhiều việc cần bạn phải xử lý và bỏ công bỏ sức mới có thể đạt được những thuận lợi, thành công bền vững.

Có đôi chút thất vọng với những người xung quanh nhưng năng lực của bạn sẽ giúp bạn tìm được hướng giải quyết tốt nhất. Về tình cảm, bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người bạn đời và có những tiến triển tốt trong công việc.

Tuổi Mão

Mão có chuyện không vui về tình cảm, dễ nảy sinh các mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Có thể tranh cãi và khó phân thắng bại, nên bạn cố gắng giữ hòa khí là tốt nhất.

Với tình cảm riêng tư, Mão may mắn có được sự động viên và là động lực để phấn đấu nên phần nào giúp bạn an tâm.

Thêm vào đó, vận trình công việc hôm nay khá tốt nên người tuổi Mão có thể dành thời gian công sức cho các kế hoạch tốt hơn, phù hợp với ý tưởng và học hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm.

Chuyện tiền bạc không có gì thay đổi nên bạn cũng đừng lo lắng hoặc quá trông đợi nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có vận trình không được tốt do Thìn – Thìn tự hình. Do đó bạn có thể không hài lòng trong công việc bởi sự thiếu hợp tác từ các đồng nghiệp. Hoặc có thể do bạn khá bảo thủ nên khó thu hái được kết quả tốt.

May mắn hôm nay bạn có được sự tương trợ, tin vui trong chuyện tiền bạc tài chính. Những khoản chi nhiều nhưng thu, tin tức về những khoản thu mới có thể đến và là phần thưởng xứng đáng cho công sức cố gắng của bạn.

Tất nhiên, bạn có vận may tài lộc nhưng không vì thế mà phá vỡ kế hoạch chi tiêu của mình.

Tuổi Tỵ

Tỵ hôm nay đón ngày mới với nhiều công việc nhưng lại tương đối thuận buồm, xuôi gió. Bạn có thể không hài lòng với đống công việc hiện tại nhưng sự tự tin cũng như tinh thần làm việc sẽ giúp bạn sớm nhanh kết thúc công việc này.

Nhiều khả năng là bạn có được gợi ý để có được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên về tình cảm, có thể hôm nay là ngày Thìn Thổ, mà mệnh chủ Tỵ Hỏa nên Hỏa sinh xuất cho Thổ gây ra những trở ngại không tốt cho chuyện tình cảm.

Những người cô đơn cũng khó tìm được người tâm đầu ý hợp hôm nay. Nếu bạn định hợp tác hoặc cần sự trợ giúp đừng quên những người tuổi Dậu, Sửu, Thân nhé... họ sẽ giúp bạn có được điều mình mong muốn.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, điểm nổi bật nhất của người tuổi Ngọ chính là con đường tài lộc rộng mở, khởi sắc. Bạn có thể nhận được những cơ hội trong công việc để nâng cao thu nhập.

Đồng thời, có thể nếu kết hợp với người tuổi Tuất, Mão, Dần... bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình họ, và thu được những thành công trong công việc, các kế hoạch dễ đạt được kết quả.

Tuy nhiên, về đường tình cảm thì Hỏa sinh xuất Thổ nên có thể có chút hiểu lầm và khiến bạn bị tổn thương. Hãy tự dành cho mình những lời động viên, sự kiên cường sẽ giúp bạn không cảm thấy quá nản lòng mà có thêm động lực để cố gắng.

Tuổi Mùi

Cục diện Thìn – Mùi tứ hành xung cho nên bạn ngoài việc trục trặc trong quan hệ tình cảm thì còn phải đối diện với những khó khăn trong công việc. Đặc biệt với những ai làm nghề tự do thì những thay đổi trong công việc khiến cho bạn mất khá nhiều thời gian để xử lý chúng.

Bên cạnh khó khăn, bạn cũng có được những thời cơ để giúp con đường tài lộc rộng mở, hanh thông hơn. Bạn có được sự giúp đỡ và cơ hội để học hỏi không ít các kinh nghiệm cho mình. Hãy tận dụng các cơ hội hết mức có thể nhé!

Tuổi Thân

Ngày Thân – Thìn bán hợp nên người tuổi Thân có được những niềm vui. Chuyện tình cảm khởi sắc, có thể có được những cuộc gặp mặt thú vị với bạn bè và tình yêu của mình.

Bạn cũng bắt đầu thiết lập các kế hoạch cho tương lai và cảm thấy hào hứng với chúng. Về tài chính, tiền bạc có nhiều cơ hội để phát triển hơn, những ý tưởng mới được hình thành và gần như bạn khá tự tin về phần thắng trong tay.

Tuy nhiên, nên cân nhắc khó khăn và cẩn thận trong việc dùng người để tránh đặt lòng tin sai chỗ nhé.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu hôm nay công việc dễ bại hơn thành. Nếu tính việc quan trọng hãy làm chậm lại cho chắc chắn, tránh nhanh ẩu đoảng khiến kế hoạch của bạn bị tan vỡ. Tuy nhiên nếu bạn biết nhờ vào sự giúp đỡ của những người tuổi Thân, Ngọ, Dần thì công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Về chuyện tiền bạc, tài chính bạn sẽ có những cơ hội mới để gây dựng cho mình sự ổn định về sự nghiệp và tài chính. Bạn có thêm nhiều cơ may kiếm tiền từ người khác, bạn bè mang lại.

Nếu bạn đang yêu thích, có cảm tình ai đó thì mai cũng là cơ hội tốt để bạn có được những sự đổi mới, kích hoạt lại mối quan hệ của mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hôm nay có được vận may trong chuyện tiền bạc. Những đối tác, bạn bè của bạn có thể đưa ra những gợi ý, lời mời công tác mà nhiều khả năng giúp bạn nâng cao thu nhập, nguồn thu chính vào thời gian tới. Những thời cơ mới có thể giúp bạn và điều quan trọng là bạn tận dụng và lên kế hoạch thực hiện nó như thế nào mà thôi.

Về chuyện tình cảm, bạn có cơ hội nhận ra ai mới thực sự là người có thể mang lại cảm giác an toàn. Sẽ có thể có những tranh cãi, mâu thuẫn nhưng tình cảm chân thành sẽ giúp bạn có được quyết định đúng đắn. Đó là người có thể giúp bạn thực hiện ước mơ về mái ấm gia đình.

Tuổi Hợi

Hôm nay, những người tuổi Hợi có được cục diện tốt trong công việc, sự nghiệp có dấu hiệu đi lên, có thể hoàn thành và đạt được các kế hoạch đã định sẵn. Sự cố gắng không ngừng của bạn sẽ được đền đáp bằng những cơ hội lớn. Có thể bạn sẽ không cho rằng đó là thành quả gì to tát nhưng thời gian tới bạn sẽ thực sự thấy được ý nghĩa của món quà thời cơ này mang lại.

Về tình yêu, do mệnh Hợi Thủy xung với ngày Thổ nên tình cảm của bạn có đôi chút sóng gió, hiểu lầm. Có thể sẽ có sự ghen tuông và các bạn sẽ phải đau đầu để giải tỏa vấn đề này. Nếu giữ được bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết nhanh thôi.

