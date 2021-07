Tử tù vượt ngục mắc Covid-19 nằm ngủ ở lề đường và được tài xế giao hàng cho ngủ ké ở phòng trọ

Ngày 16/7, Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) mắc Covid-19 vượt ngục trốn khỏi trại giam Chí Hoà.



Theo đó, sau khi An vượt ngục thì y bỏ trốn ở nhiều nơi và đi về TP Thủ Đức. Khoảng 20h ngày 15/7, tài xế giao hàng thấy người ăn xin ngồi trên lề đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức nên dừng lại và lấy 10 ngàn đồng cho người ăn. Khi đó, An ngồi cạnh người ăn xin này.

Thấy vậy, An nhờ tài xế chở về quận Tân Bình. Tuy nhiên, tài xế từ chối do đường xa có con đang đợi ở nhà nên An xin chở về khu vực Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh thì tài xế này đồng ý.

An lúc bị bắt năm 2014.

Trên đường đi, An trò chuyện với tài xế là không thuê được chỗ để ăn nghỉ. An xin tài xế ngủ lại 1 đêm và sớm mai sẽ đi. Do trời mưa lớn, tài xế thương tình nên chở An về nhà trọ của mình ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Tại đây, tài xế giao hàng còn cho An ăn uống.

Đến 0h ngày 16/7, An nói có người bạn tới đón nên chào từ biệt tài xế giao hàng đi ra khỏi nhà trọ. An vừa ra tới quốc lộ 1 thì bị trinh sát Công an TP Thủ Đức và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bao vây bắt giữ.

Sau khi bắt được An thì công an di lý về trại giam Chí Hoà. Trong sáng nay, lực lượng đã kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm với tài xế giao hàng.