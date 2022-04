Từ tội ác đến trang viết

Vào ngày 12-6-1994 của thế kỷ trước, Simpson khiến cả nước Mỹ bàng hoàng sau khi sát hại vợ cũ và bạn thân của cô. Cho dù trước toà thủ phạm một mực phủ nhận tội ác của mình, nhưng chỉ sau vài năm ở tù, ông ta đã cho xuất bản cuốn tự truyện "If I did it" trình bày từng chi tiết trong vụ giết người.



Điểm chung của những câu chuyện tương tự như trên là tác giả đều chờ tới khi vào tù đã rồi mới xuất bản sách. Khi đó người viết cho dù nói thật hay nói dối cũng không ảnh hưởng đến bản án. Đấy là lý do khiến vụ án giết người do nữ nhà văn Nancy Crampton-Brophy gây ra càng thêm phần kỳ lạ. Ít ai lại nghĩ rằng nhà văn lại đang tâm sát hại chồng theo đúng những thủ đoạn mà bà ta từng đem viết thành truyện ngắn.

Vụ án hoàn hảo

Cái tên Nancy Brophy không còn xa lạ gì với bạn đọc truyện trinh thám nước Mỹ. Đã hơn 20 năm trở lại đây, truyện của bà thường xuyên được đăng trên các tạp chí văn học Mỹ như Mystery Scene Magazine, Third Coast và The Southern Review. Nữ nhà văn cũng xuất bản thành công 14 tiểu thuyết. Trong đó tác phẩm "The Wrong Husband" đoạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tác của Hội Tiểu thuyết gia trinh thám Mỹ (MWA).

Nancy cùng chồng là đầu bếp, giáo viên dạy nấu ăn Daniel Brophy sống tại gần thành phố Portland, bang Oregon. Ấn tượng chung của hàng xóm láng giềng là cặp vợ chồng già sống vô cùng hòa thuận, không hề để xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Họ thật sự bị sốc nặng khi vào ngày 2-6-2018, cảnh sát phát hiện thi thể của ông Daniel Brophy nằm trên sàn bếp. Nạn nhân bị bắn chết khi đang ở tại trường dạy nấu ăn Oregon Culinary Institute chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Tại thời điểm đó không có bất kỳ nhân chứng nào ở gần hiện trường vụ án.

Ảnh chụp bà Nancy Crampton-Brophy.

Gia đình, bạn bè, láng giềng của Daniel Brophy còn chưa kịp nguôi ngoai thì lại một lần nữa bị sốc khi vợ ông bị cảnh sát bắt giữ. Sở cảnh sát Portland cho biết trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, camera an ninh đã quay được cảnh chiếc ô tô van màu trắng của bà Nancy ra vào bãi đậu xe trường dạy nấu ăn.



Chưa hết, dựa trên vị trí người chết ngã xuống, cảnh sát kết luận kẻ sát nhân đã đi qua cửa trước nhà bếp. Họ cũng không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào là từng xảy ra giằng co giữa thủ phạm và nạn nhân. Cứ theo hai dữ kiện đấy cũng có thể kết luận rằng hẳn tên sát nhân và Daniel Brophy có quen biết nhau nên khi hắn ta bước vào bếp, nạn nhân mới không nghi ngờ gì.

Vào thời điểm Daniel Brophy mất, gia đình ông gặp không ít khó khăn về tài chính. Theo công ty bảo hiểm thì cặp vợ chồng vẫn còn nợ 22.000 USD tiền phí bảo hiểm nhà cửa. Trái lại, sau khi vụ án mạng xảy ra, bà Nancy nhận được tổng cộng 1,15 triệu USD tiền bảo hiểm nhân mạng của chồng. Cộng với 300.000 USD tiền bán nhà, nữ nhà văn sau khi trả hết nợ vẫn có hơn 1 triệu USD, số tiền đủ để người đàn bà 69 tuổi nghỉ hưu.

Bằng chứng, động cơ gây án rõ như thế, nhưng cảnh sát vẫn chưa khởi tố được Nancy Crampton-Brophy. "Dấu hỏi lớn" đặt ra là vũ khí gây án mạng. Ông Daniel Brophy chết vì hai viên đạn 9 mm, một phát vào lưng, một phát vào ngực xuyên tim. Nhiều khả năng kẻ sát nhân đã bắn lén ông Brophy để nạn nhân ngã xuống, không chạy được. Sau đó y tiến lại gần vị đầu bếp và kết liễu ông bằng một phát đạn vào ngực.

Vào thời điểm gây án, bà Nancy sở hữu một khẩu súng lục Glock 9 mm. Viên đạn được tìm thấy găm trong người nạn nhân tuy vậy không khớp với rãnh nòng khẩu Glock. Cảnh sát đã cho tìm kiếm khu vực nơi xảy ra vụ án để xem liệu Nancy đã mua một khẩu súng khác giết chồng rồi phi tang không những cũng chẳng tìm được bằng chứng. Cuộc điều tra "dậm chân tại chỗ" nhiều tháng liền.

Nạn nhân Daniel Brophy.

"Vạch áo cho người xem lưng"

Không ai khác ngoài một phóng viên báo The Oregonian đã "mở khoá" vụ án. Anh này đã tra tìm tài khoản Facebook của Nancy Brophy và phát hiện thấy một truyện ngắn được bà này đăng lên trang cá nhân vào năm 2011.

Câu truyện mang tên "Làm cách nào để giết chồng bạn" được viết từ góc nhìn một người vợ "sát phu" muốn truyền kinh nghiệm cho những quý bà khác cũng muốn giết chồng. Tác phẩm mở đầu với lời khuyên: "Chị em đừng bao giờ nóng giận mà hành động vội vàng. Không ai muốn phải ăn cơm tù cả. Điều bạn cần nhất là lập ra được một kế hoạch hoàn chỉnh".

Còn lời khuyên thứ hai của kẻ sát nhân như sau: "Nếu được thì bạn hãy tránh sử dụng súng. Súng đã nổ thì để lại rất nhiều bằng chứng cho cảnh sát lần đến bạn…Trừ khi bạn thật khỏe, đừng thử bóp cổ chồng bạn. Thuốc độc thì cũng không nên vì dễ bị bên giám định pháp y tìm ra… Sự lựa chọn tốt nhất là thuê người khác giết chồng thay mình!".

Và theo kẻ sát nhân thì: "Chị em nên xem xét kỹ tình hình trước khi quyết định có nên phi tang cái xác không. Đừng nghĩ cứ khiến người ta cho rằng chồng mình bị mất tích là sự lựa chọn hợp lý. Cảnh sát sẵn sàng mở chiến dịch truy tìm người mất tích kéo dài hơn một tháng. Với khung thời gian lâu như vậy, khả năng họ tìm thấy bằng chứng là rất cao. Điều mang lại cái lợi nhiều hơn đối với chị em là tạo được bằng chứng ngoại phạm cho mình. Hãy làm sao để cảnh sát có nghi ngờ cũng không thể khởi tố được bạn".

Vụ xét xử bà Nancy Crampton-Brophy vẫn chưa đi đến hồi kết.

Đoạn cuối của truyện ngắn mở đầu bằng những dòng: "Trong trường hợp bạn buộc phải sử dụng súng… Hãy nhớ rằng số seri được in trên thân súng chứ không phải nòng súng!". Chính câu viết này đã gợi cho các nhà điều tra nhớ rằng khi mua bán súng, người sở hữu mới phải đăng ký với Cục Quản lý súng đạn Mỹ số seri in trên vũ khí. Với những trường hợp mà khách hàng chỉ mua bộ phận rời của súng mà không mua cả khẩu súng, họ không cần phải khai báo gì cả.

Cảnh sát Portland bèn phối hợp với công ty viễn thông địa phương để điều tra lịch sử duyệt web của nghi phạm. Họ phát hiện bà ta đã mua nòng súng rời qua một website tại địa chỉ www.ghostguns.com. Đây là trang web buôn bán súng đạn "chui" ở Mỹ.

Chưa hết, nhà văn còn bí mật mua một số gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nghề nghiệp cho chồng mình mà không cho ông biết. Vài ngày trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm Nancy bất ngờ xóa hết các tài khoản mua bán trên mạng của mình. Nhiều khả năng sát thủ đã thay nòng súng mới vào khẩu Glock rồi mới gây án. Sau đó bà ta phi tang nòng súng đấy đi, thay lại bằng nòng súng cũ trước khi giao nộp vũ khí cho cảnh sát.

Hạ màn

Với những bằng chứng như trên, cảnh sát đã có thể khởi tố bà Nancy Brophy. Thế nhưng đúng lúc họ làm vậy thì đại dịch COVID-19 ập đến. Các vụ án bị ứ trệ ở tòa án Portland nhiều tháng liền. Chưa hết, luật sư bên bị còn tìm mọi cách để trì hoãn ngày bà Nancy phải ra trước tòa. Họ yêu cầu phải cho bị cáo ở cách ly trong khách sạn nhằm không bị nhiễm virus, sau đó là buộc thẩm phán xem xét hồ sơ từng thành viên bồi thẩm đoàn để không xảy ra tình trạng thiên vị.

Một số cuốn sách của nhà văn Nancy Brophy.

Luật sư Christine Mascal tham gia vụ án phàn nàn: "Cứ mỗi lần phiên tòa bị trì hoãn là gia đình nạn nhân lại phải chịu khổ thêm. Họ đứng ngồi không yên chờ ngày Nancy Brophy phải chịu trách nhiệm vì tội ác của mình…

Điều mà gia đình mong chờ nhất lúc này là sự thật được chứng minh trước tòa để họ yên lòng mà sống tiếp!". Luật sư Christine đại diện cho ông Nathaniel Stillwater, con trai riêng của nạn nhân. Vì mong được tòa "chiếu cố" giải quyết sớm vụ án mà ông Stillwater đã phải đâm đơn kiện chính mẹ kế của mình.

Phải chờ đến tận đầu năm nay Nancy Brophy mới được đưa ra tòa. Luật sư đại diện cho bà ta hiện tập trung tranh luận trên hai phương diện. Thứ nhất, mặc dù đã nhiều lần mở cuộc điều tra hiện trường nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được nòng súng bị cáo mua qua mạng. Với việc nhà văn xóa đi tài khoản mua bán online, cảnh sát cũng không lấy được hóa đơn mua nòng súng. Bên bị hiện một mực cho rằng bà Nancy chỉ vì tò mò nên mới lướt qua website www.ghostguns.com chứ không mua bán gì cả.

Luận điểm thứ hai là… tình yêu. Cũng như phía cảnh sát dựa vào truyện ngắn được nhà văn đăng trên Facebook, những luật sư cũng dựa vào tiểu thuyết của bà ta để chứng minh tình yêu của Nancy với chồng mình.

Luật sư Lisa Maxfield đại diện bên bị tuyên bố: "Thưa quý toà, thân chủ của tôi là nạn nhân của những hoàn cảnh không hay. Chúng ta đừng nên quên bản thân con người đang ngồi trước vành móng ngựa. Cuốn tiểu thuyết nào cũng được bà Nancy mở đầu bằng mấy dòng cảm ơn chồng mình. Bất kỳ ai đọc lời của bà cũng có thể nhận ra ngay tình yêu bà dành cho ông Daniel. Vậy mà...".

Hiện còn quá sớm để kết luận liệu bà Nancy Brophy sẽ bị kết án không hay phải chịu tội nặng đến đâu? Cả bên nguyên đơn lẫn bị đơn đã trình bày xong phần biện luận của mình. Tòa hiện đang tạm nghỉ để thẩm phán và bồi thẩm đoàn xem xét bằng chứng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Khả năng nhanh nhất là đến giữa tháng 4 này công chúng sẽ biết, liệu nữ nhà văn có phải chịu cảnh "cái miệng làm khổ cái thân" hay không?

