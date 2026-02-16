Từ tin báo người dân, xe nhồi nhét khách tuyến Vũng Tàu - Cần Thơ nhận kết đắng

Ngày 16-2, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một xe khách chở quá số người quy định, với tổng mức xử phạt 72 triệu đồng.

Xe khách chở quá số người quy định bị người dân phản ánh

Trước đó, hơn 0 giờ ngày 15-2, đơn vị tiếp nhận tin báo từ người dân phản ánh một xe khách loại 42 chỗ lưu thông tuyến Vũng Tàu - Cần Thơ có dấu hiệu chở quá số người cho phép.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Trạm đã chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng triển khai lực lượng, dừng phương tiện mang biển số 72H-040.xx của nhà xe H.H. để kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định phương tiện đang chở 58/42 người, vượt 16 hành khách so với số ghế được phép theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế T. (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Xe khách chở quá số người vi phạm bị xử lý

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu chủ phương tiện điều động xe khác đến trung chuyển số hành khách vượt quá, bảo đảm an toàn cho người dân, không làm gián đoạn hành trình về quê trong dịp cao điểm Tết.

Căn cứ nghị định của Chính phủ, tài xế bị xử phạt 24 triệu đồng về hành vi điều khiển xe chở quá số người quy định, chủ phương tiện bị xử phạt 48 triệu đồng do giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế, cùng các giấy tờ liên quan của phương tiện theo quy định.