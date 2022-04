Tự ti do học kém, nam sinh uống thuốc ngủ tự tử: Bố nhận ra bài học giá

Tối ngày 4/4, Bệnh viện nhi Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp trẻ 14 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng li bì, hôn mê do trước đó đã uống 1 lượng lớn thuốc an thần để tự tử. Rất may ngay sau khi vào viện, bệnh nhân đã được tiến hành xử lý cấp cứu, rửa dạ dày. Hiện, sức khỏe của trẻ đã bình ổn.



Bố bệnh nhi chia sẻ trước đó trẻ đã có tư tưởng tự tử. Nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột của bệnh nhi là do tự ti về bản thân vì học kém.

"Con sợ trở thành gánh nặng cho bố mẹ do kết quả học tập sút kém. Hành động dại dột của con một phần có lỗi là do tôi không là người bạn để ở cạnh con nhiều. Cũng vì lẽ đó mà bố con không có sự trò chuyện như hai người bạn, hai người đàn ông... Nhiều khi có những sự áp đặt của bố cho con, nên tôi không hiểu rõ được suy nghĩ của con", người bố chia sẻ.

TS.BS Ngô Anh Vinh, Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận vài trường hợp trẻ có hành vi tự tử, phải nhập viện cấp cứu. Đáng lo là khoảng 1-2 tháng gần đây, số trẻ này có xu hướng tăng.

Đối với trường hợp bệnh nhi 14 kể trên, nguyên nhân tìm đến cái chết là do mong muốn nguyện vọng của cháu không được đáp ứng. Bố mẹ đã không lắng nghe con một cách thấu đáo để chia sẻ cùng con. Do đó, bệnh nhi đã tìm đến cái chết bằng việc uống một lượng lớn thuốc ngủ.

TS.BS Loan đang tư vấn cho bệnh nhi - ảnh Ngọc Minh.

Bệnh nhi này cũng thừa nhận đã có suy nghĩ, tư tưởng tự tử nhiều lần.

Theo chuyên gia, lứa tuổi vị thành niên có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý nên trẻ rất nhạy cảm với các yếu tố tác động bên ngoài, với những căng thẳng, xung đột trong cuộc sống (với gia đình, bạn bè)… nhưng không được giải quyết khiến cho trẻ không tìm được giải pháp. Áp lực học tập, thi cử do bản thân, gia đình cũng có thể khiến trẻ nghĩ đến chuyện tiêu cực.

TS.BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết thời điểm trẻ tự tử chỉ là "giọt nước tràn ly", còn trẻ đã có những bất ổn tâm lý từ trước đó kéo dài mà không được can thiệp. Do vậy, cha mẹ chính là người sẽ nhận ra những bất thường của con để đưa con đi khám.

Những dấu hiệu trẻ có ý định tự tử:

Thứ nhất: Trẻ luôn buồn bã than thở về bản thân thua kém bạn bè, trẻ thấy cuộc sống không còn ý nghĩa.

Thứ hai: Có những biểu hiện ít giao tiếp, luôn thu mình.

Thứ ba: Trẻ có thể có những biểu hiện khác bình thường như tạm biệt bạn bè hoặc cho bạn bè đồ vật rất yêu thích, hoặc có những bạn thì rất tình cảm nói chuyện dặn dò người thân quen mà trước đó một thời gian dài không nói chuyện.

Thứ tư: Có thể trẻ sẽ tìm kiếm các công cụ tự tử như thuốc trừ sâu, thuốc ngủ… Hoặc tìm kiếm cất giấu những vật dụng để thực hiện hành vi tự sát.

TS.BS Loan khuyến cáo khi cha mẹ nhận thấy con có một trong những dấu hiệu bất thường trên cần đưa tới cơ sở y tế để khám sàng lọc và được điều trị. Để phòng ngừa vấn đề tự tử ở tuổi vị thành niên, cha mẹ nên giúp trẻ có sự cân bằng trong cuộc sống, học tập và nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên tạo điều kiện để con có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khóa giúp giải tỏa stress, căng thẳng, khuyến kích tham gia các hoạt động thể thao để có cơ thể khỏe mạnh và cải thiện tinh thần.

Bố mẹ nên làm bạn với con theo đúng nghĩa chia sẻ vui buồn, cùng trẻ tháo gỡ khó khăn thay vì áp đặt.

