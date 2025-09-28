Từ rác nhựa thành 'máy ăn CO₂': Giải pháp kép cho môi trường và khí hậu

Các nhà hóa học tại Đại học Copenhagen đã phát triển một phương pháp mới để biến rác thải nhựa PET – vốn thường gây ô nhiễm môi trường – thành vật liệu có khả năng hấp thụ CO₂ hiệu quả. Vật liệu này được đặt tên là BAETA, có thể giúp giải quyết đồng thời hai thách thức toàn cầu: Ô nhiễm nhựa và biến đổi khí hậu.

Vật liệu BAETA được tạo ra bằng cách tái chế rác thải nhựa PET. (Nguồn: Đại học Copenhagen)

PET là loại nhựa phổ biến trong chai lọ và dệt may, nhưng khi bị thải bỏ, nó thường phân hủy thành vi nhựa gây hại cho môi trường. Với công nghệ mới, PET đã qua sử dụng được “nâng cấp” thành BAETA – một chất hấp thụ CO₂ có hiệu suất cao, có thể so sánh với các công nghệ thu giữ carbon hiện tại.

BAETA có dạng bột, có thể ép viên và hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ từ phòng đến 150°C – phù hợp với khí thải nóng từ các nhà máy công nghiệp. Khi bão hòa CO₂, vật liệu này có thể được làm nóng để giải phóng CO₂, sau đó khí này có thể được lưu trữ hoặc tái sử dụng.

Quá trình tổng hợp BAETA diễn ra ở nhiệt độ thường, giúp tiết kiệm năng lượng và dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất. Nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm đầu tư để đưa công nghệ này ra thị trường, với kỳ vọng tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững.

PET phân hủy trong đại dương – vốn khó tái chế – lại rất phù hợp để sản xuất BAETA. Các nhà khoa học hy vọng công nghệ này sẽ tạo động lực kinh tế để làm sạch đại dương, đồng thời thay đổi cách nhìn nhận về các vấn đề môi trường như những thách thức riêng lẻ.

