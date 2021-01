Tư lệnh Trung-Ấn "vần nhau" đến nửa đêm, BTQP Ấn Độ nắn gân Bắc Kinh: Kịch bản khai xuân ớn lạnh!

Tướng lĩnh Trung-Ấn đối thoại 15 tiếng

Báo India Express dẫn các nguồn tin cho hay, vòng đối thoại ngày 24 diễn ra khoảng hơn hai tháng sau cuộc họp ở biên giới trước đó và "được dàn xếp sau khi Trung Quốc đưa ra phản hồi đối với bản ghi nhớ của phía Ấn Độ". Từ sau vòng đàm phán thứ 8, hai nước duy trì cơ chế trao đổi thông qua đường dây nóng nhằm "ngăn chặn bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra trên thực địa".

Tờ Times of India cho biết, Tư lệnh Binh đoàn 14 của quân đội Ấn Độ, trung tướng P G K Menon, và Tư lệnh Quân khu Nam Cương thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), thiếu tướng Liu Lin, là những người chủ trì cuộc đối thoại mới nhất.

NDTV đưa tin, vòng đối thoại thứ 9 kéo dài hơn 15 tiếng và kết thúc vào khoảng 2h30 rạng sáng ngày thứ Hai, 25/1 (giờ địa phương). Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/1 xác nhận đối thoại đã diễn ra, nhưng chưa cung cấp báo cáo chi tiết.

Trước đó, giới chức cấp cao quân đội Ấn Độ nói rằng hai nước tạm thời chưa thể đạt nhận thức chung về các vấn đề chi tiết nhằm đạt được "thoát ly tiếp xúc" bởi "phía Trung Quốc kiên quyết yêu cầu Ấn Độ rút lui khỏi điểm cao ở Chushul".

Một ngày trước phiên đối thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TimesNow, tuyên bố "nếu Trung Quốc không rút quân trước thì Ấn Độ sẽ không giảm binh lực triển khai ở khu vực biên giới".

Ông Singh nhấn mạnh Ấn Độ đang triển khai xây dựng hạ tầng ở biên giới với Trung Quốc bằng "tốc độ cực kỳ nhanh chóng".

"Trung Quốc nhiều lần phản đối điều này," ông nói. "Nhưng chúng tôi nhất định không nhượng bộ trong vẫn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ấn Độ."

Tại cuộc họp báo về cuộc tập trận Kỵ sĩ sa mạc 2021 giữa không quân Ấn Độ và Pháp ngày 23/1, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ Rakesh Kumar Singh Bhadauria cũng lên tiếng cứng rắn nhằm vào Trung Quốc. Ông tuyên bố lực lượng Ấn Độ sẽ "ăn miếng trả miếng" nếu PLA có hành động thách thức.

Kịch bản căng thẳng leo thang trong năm mới

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Bắc Kinh tiếp diễn, vào ngày 4/2 tới Ấn Độ sẽ chủ trì hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước khu vực Ấn Độ Dương. Trang The Print (Ấn Độ) cho hay, trọng tâm của hội nghị là thảo luận vấn đề an ninh và hợp tác, trong đó Delhi kỳ vọng chào mời những trang thiết bị quốc phòng mới do nước này nghiên cứu chế tạo đến các đối tác khu vực.

Nguồn tin từ cơ quan an ninh Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói với The Print, Ấn Độ Dương có vai trò chiến lược hết sức trọng yếu đối với nước này, mà Delhi nhận định khu vực này là phạm vi mở rộng ảnh hưởng tự nhiên của họ. Hội nghị kể trên cũng thu hút sự chú ý khi diễn ra trong lúc các tàu Trung Quốc đang tiến hành khảo sát ở Ấn Độ Dương giữa căng thẳng với Delhi.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia địa chiến lược Ấn Độ, nhận định Trung-Ấn hiện nay khó có thể đưa ra những thỏa hiệp thực chất trong đàm phán về đối đầu biên giới.

"Điều này dẫn đến khả năng đàm phán rơi vào thế bế tắc," chuyên gia nhận định. "Vòng đối thoại thứ 8 và thứ 9 cấp chỉ huy cách nhau đến hơn hai tháng là một trong những bằng chứng."

Theo chuyên gia này, nếu song phương không thể nhanh chóng đạt đồng thuận trong một loạt vấn đề, gồm việc bên nào rút quân trước, cách thức hoạch định phạm vi vùng đệm phi quân sự, cơ chế tuần tra mà đôi bên đều chấp nhận sau khi thoát ly tiếp xúc,... thì tình trạng đối đầu về dài hạn tiếp diễn sau khi "khai xuân" là kịch bản khó tránh khỏi.

Ông nhấn mạnh, đối thoại hòa bình hiện vẫn là hình thức xử lý bất đồng được Trung-Ấn thừa nhận, nhưng căng thẳng biên giới leo thang chắc chắn sẽ tác động đến các lĩnh vực trong quan hệ hai nước, thậm chí làm gia tăng sức ép với toàn bộ khu vực.