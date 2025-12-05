MAGAZINE Special Format

G ác lại ký ức dự án nghìn tỷ "đắp chiếu", tuyến tàu 350 km/h trị giá 5,5 tỷ USD hứa hẹn rút ngắn lộ trình Hà Nội - Hạ Long còn 30-45 phút, mở ra kỷ nguyên chưa từng có.

Nếu có dịp đi ngang qua vùng Quế Võ (Bắc Ninh) hay Phả Lại (Hải Dương cũ), người dân dễ dàng bắt gặp những trụ cầu bê tông đứng chơ vơ giữa ruộng đồng, hay những đoạn đường ray dở dang, hoen rỉ nằm phơi sương gió ở Uông Bí, Đông Triều, Quảng Ninh. Đó là tàn tích của dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, khởi công từ năm 2005 với kỳ vọng nối thông mạch máu kinh tế vùng Đông Bắc.

Gần hai thập kỷ trôi qua, hàng nghìn tỷ đồng đã giải ngân nhưng dự án rơi vào cảnh "đắp chiếu". Những thanh ray rỉ sét ấy trở thành một "nốt trầm" dai dẳng, một sự lãng phí khiến người dân Quảng Ninh không khỏi xót xa mỗi khi nhắc về giấc mơ đường sắt.

Hình ảnh ở dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân "đắp chiếu' hai thập kỷ.

Nhưng khao khát kết nối chưa bao giờ nguội lạnh. Trong tâm thức của nhiều thế hệ người dân đất Mỏ, khoảng cách hơn 150 km về Hà Nội luôn là một rào cản vô hình. Những sinh viên đi học xa nhà, những người lao động trẻ buộc phải chọn: hoặc bám trụ lại Thủ đô chật chội, hoặc về quê và từ bỏ cơ hội việc làm đa dạng.

Giờ đây, lịch sử đang đứng trước một trang mới. Không còn là những bản vẽ trên giấy, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã được đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là dự án đường sắt tốc độ cao duy nhất ngoài trục Bắc - Nam được xếp vào nhóm ưu tiên đầu tư.

Việc bổ sung một tuyến đường sắt tốc độ cao vào quy hoạch không chỉ phản ánh nhu cầu vận tải mà còn xác lập vai trò mới của Quảng Ninh trong bản đồ kinh tế quốc gia.