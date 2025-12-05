HÀ NỘI – HẠ LONG

chỉ mất hơn 40 phút bằng tàu 350km/h bao giờ thành hiện thực?

Gác lại ký ức dự án nghìn tỷ "đắp chiếu", tuyến tàu 350 km/h trị giá 5,5 tỷ USD hứa hẹn rút ngắn lộ trình Hà Nội - Hạ Long còn 30-45 phút, mở ra kỷ nguyên chưa từng có.

Nếu có dịp đi ngang qua vùng Quế Võ (Bắc Ninh) hay Phả Lại (Hải Dương cũ), người dân dễ dàng bắt gặp những trụ cầu bê tông đứng chơ vơ giữa ruộng đồng, hay những đoạn đường ray dở dang, hoen rỉ nằm phơi sương gió ở Uông Bí, Đông Triều, Quảng Ninh. Đó là tàn tích của dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, khởi công từ năm 2005 với kỳ vọng nối thông mạch máu kinh tế vùng Đông Bắc.

Gần hai thập kỷ trôi qua, hàng nghìn tỷ đồng đã giải ngân nhưng dự án rơi vào cảnh "đắp chiếu". Những thanh ray rỉ sét ấy trở thành một "nốt trầm" dai dẳng, một sự lãng phí khiến người dân Quảng Ninh không khỏi xót xa mỗi khi nhắc về giấc mơ đường sắt.

Hình ảnh ở dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân "đắp chiếu' hai thập kỷ.

Nhưng khao khát kết nối chưa bao giờ nguội lạnh. Trong tâm thức của nhiều thế hệ người dân đất Mỏ, khoảng cách hơn 150 km về Hà Nội luôn là một rào cản vô hình. Những sinh viên đi học xa nhà, những người lao động trẻ buộc phải chọn: hoặc bám trụ lại Thủ đô chật chội, hoặc về quê và từ bỏ cơ hội việc làm đa dạng.

Giờ đây, lịch sử đang đứng trước một trang mới. Không còn là những bản vẽ trên giấy, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã được đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là dự án đường sắt tốc độ cao duy nhất ngoài trục Bắc - Nam được xếp vào nhóm ưu tiên đầu tư.

Việc bổ sung một tuyến đường sắt tốc độ cao vào quy hoạch không chỉ phản ánh nhu cầu vận tải mà còn xác lập vai trò mới của Quảng Ninh trong bản đồ kinh tế quốc gia.

“Đường sắt cũ xây dang dở nằm đó cả chục năm, nhìn mà không khỏi xót xa. Nếu lần này làm tuyến 350 km/h với sự tham gia của tư nhân, điều người dân như chúng tôi kỳ vọng nhất là dự án được làm đến nơi đến chốn, tàu vận hành đúng như lời hứa.”
Ông Nguyễn Văn Hùng
(65 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ

Cuộc cách mạng mới về hạ tầng

Khác biệt hoàn toàn với tư duy đường sắt cũ phục vụ vận chuyển than và hàng hóa rời rạc, tuyến đường sắt mới được định vị là trục "xương sống" của hành lang kinh tế Đông Bắc. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của đơn vị tư vấn TEDI, tuyến đường có chiều dài 120,4 km, bắt đầu từ ga Cổ Loa, Đông Anh (Hà Nội), đi qua Bắc Ninh, Hải Phòng và kết thúc tại ga Hạ Long (Quảng Ninh).


Thay vì chạy chung tàu khách và tàu hàng trên khổ đường hẹp 1.000mm vốn hạn chế về tốc độ, tuyến mới sử dụng khổ tiêu chuẩn quốc tế 1.435mm, đường đôi và điện khí hóa toàn tuyến. Đây là hạ tầng dành riêng cho tàu khách, giúp loại bỏ xung đột giao thông.

Phối cảnh hạ tầng

Đặc biệt, thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng cho biết, dự án đang nhận được sự quan tâm đề xuất đầu tư từ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup). Đề xuất này đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục để khởi công vào cuối năm 2025 và đưa vào vận hành thương mại năm 2028 - một tốc độ thi công kỷ lục nếu được hiện thực hóa.

Mô phỏng đường sắt
Đồ họa mô phỏng tuyến đường sắt tương lai (Minh họa)

Bài toán vé và hành khách: Tàu cao tốc phục vụ ai?

Một trong những câu hỏi lớn nhất khi đầu tư đường sắt tốc độ cao là: Ai sẽ đi tàu? Và giá vé có phù hợp với thu nhập người dân?


Theo tính toán của tư vấn TEDI, nhu cầu vận tải trên tuyến này là rất lớn và tăng trưởng nhanh. Dự báo đến năm 2030, lượng hành khách đạt khoảng 2,8 triệu lượt/năm; đến năm 2040 là 6,6 triệu và chạm mốc 11,5 triệu lượt vào năm 2050.


Về giá vé, kịch bản đề xuất đang cân nhắc mức giá bằng khoảng 80-90% giá vé máy bay chặng ngắn và cạnh tranh trực tiếp với xe limousine. Cụ thể, mức giá dự kiến dao động từ 1.500 - 2.200 đồng/km tùy chặng và hạng vé. Với chiều dài hơn 120 km, vé tàu Hà Nội - Hạ Long có thể nằm trong khoảng 200.000 - 300.000 đồng/lượt.


Mức giá này cao hơn xe khách thông thường (khoảng 150.000 - 200.000 đồng) nhưng đổi lại là trải nghiệm vượt trội: Thời gian di chuyển chỉ bằng 1/4, không lo tắc đường, không say xe và không gian tiện nghi.

“Nếu chỉ khoảng 250.000 đồng cho chuyến đi 40 phút thì tôi chọn tàu ngay. Limousine bây giờ cũng 250.000–300.000 đồng mà phải ngồi gần ba tiếng, lâu và khá mệt, nên một phương tiện nhanh hơn rõ rệt chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn với người làm du lịch như tôi.”
Chị Lê Thu Trang
Hướng dẫn viên du lịch tự do tại Hà Nội

Vốn 5,5 tỷ USD: Lời giải từ mô hình PPP

Tổng mức đầu tư khoảng 5,5 tỷ USD là con số khổng lồ, nhưng phương án tài chính đang được định hình rõ ràng hơn thông qua mô hình Đối tác công – tư (PPP).


Trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang tập trung cho trục Bắc - Nam, việc huy động nguồn lực từ khối tư nhân (như đề xuất của Vinspeed) được xem là chìa khóa. Theo mô hình này:


Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân không chỉ giải quyết bài toán vốn mà còn mang lại kỳ vọng về tiến độ và chất lượng dịch vụ. Kinh nghiệm từ các dự án hạ tầng lớn gần đây (như sân bay Vân Đồn hay các tuyến cao tốc tại Quảng Ninh) cho thấy, khi tư nhân vào cuộc, dự án thường về đích đúng hoặc vượt tiến độ.

Viễn cảnh đoàn tàu 350km/h do AI tạo ra
"Mô hình PPP cho đường sắt tốc độ cao là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở cơ chế chia sẻ rủi ro. Nhà nước cần cam kết về tiến độ bàn giao mặt bằng sạch, bởi chỉ cần chậm GPMB một năm, chi phí đội vốn có thể khiến nhà đầu tư 'vỡ trận' ngay từ đầu."
Chuyên gia kinh tế
Nhận định về mô hình đầu tư

Đường Sắt Tốc Độ Cao

Hà Nội - Hạ Long (350km/h)

Mô hình Cấu trúc Vốn, Phân chia trách nhiệm & Hiệu quả kinh tế

Tổng Vốn Đầu Tư
~5,5 Tỷ USD
Quy mô vốn lớn đảm bảo công nghệ hiện đại, an toàn tuyệt đối cho vận tốc thiết kế 350km/h.
Mô Hình PPP
Public - Private Partnership
Hợp tác công tư giúp tối ưu hóa nguồn lực, chia sẻ rủi ro và lợi ích giữa Nhà nước và Doanh nghiệp.
Khu Vực Công
Quy hoạch tổng thể
Giải phóng mặt bằng (GPMB)
Hạ tầng kết nối cơ bản
Khu Vực Tư
Xây dựng hệ thống đường ray
Mua sắm đoàn tàu & Tín hiệu
Vận hành khai thác
Nguồn Thu Kỳ Vọng
Doanh thu từ Vé tàu.
Dịch vụ thương mại Nhà ga.
Khai thác bất động sản TOD.
Hiệu Quả Kinh Tế
Thị trường xây dựng: ~5 tỷ USD.
Việc làm thi công: 90.000 người.
Việc làm vận hành: 2.500 người.

"Sáng Hà Nội, tối Hạ Long bằng tàu 350km/h"

Giá trị lớn nhất của tuyến đường sắt 350 km/h không chỉ dừng lại ở du lịch, mà là khả năng tái cấu trúc không gian sống và làm việc.


Khi thời gian di chuyển rút xuống còn 30–40 phút, Hà Nội và Hạ Long về mặt thời gian sẽ gần nhau hơn là đi từ Hà Đông lên Hồ Tây trong giờ cao điểm. Điều này tạo ra khái niệm "Commuter Belt" (Vành đai đi làm) thực thụ.


Một kỹ sư công nghệ có thể làm việc tại khu công nghệ cao Bắc Ninh nhưng sống tại căn hộ ven biển Hạ Long Xanh. Một doanh nhân có thể điều hành công ty tại Hải Phòng vào buổi sáng và dự tiệc tối tại Hà Nội mà không cần thuê khách sạn ngủ lại. Đây là mô hình đã thành công rực rỡ tại tuyến Tokyo – Yokohama (Nhật Bản) hay Paris – Lyon (Pháp).

BẢNG TÍNH TOÁN THỜI GIAN THỰC TẾ
Xe máy330 phút
330p
Motorbike
Xe khách Limousine180 phút
180p
Bus
Ô tô cá nhân150 phút
150p
Car
Tàu cao tốc 350 km/h30-40 phút
30-40p
Train
Bảng so sánh tốc độ các phương tiện với tàu 350km/h.
"Nếu tàu chạy đúng 30 phút, tôi sẵn sàng chuyển cả gia đình về Quảng Ninh sống cho thoáng đãng. Vợ chồng vẫn có thể đi làm ở Hà Nội hàng ngày. Chi phí vé tàu tháng có thể cao hơn xăng xe, nhưng rẻ hơn rất nhiều so với chênh lệch giá nhà và chất lượng không khí giữa hai nơi."
Anh Hoàng Minh Tuấn
Nhân viên công ty công nghệ tại Cầu Giấy (Hà Nội)

PHỐI CẢNH & HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Phối cảnh ga
Phối cảnh tàu
Phối cảnh nội thất
Phối cảnh thêm
Dự án chưa có thiết kế chính thức, hình ảnh trên do Ai tạo ra.

4 điểm ga chiến lược đánh thức các vùng đất mới

Tuyến đường sắt đi qua 4 tỉnh thành phố, với các nhà ga được quy hoạch theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) – lấy giao thông công cộng làm trung tâm phát triển đô thị. Sự xuất hiện của các nhà ga sẽ biến những vùng đất "ngủ quên" trở thành các đô thị sầm uất, tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ từ bất động sản để bù đắp cho chi phí đầu tư hạ tầng.

“Đường sắt tốc độ cao không chỉ chở khách, mà chở theo cả những cơ hội đổi đời cho mọi vùng đất nó đi qua. Mỗi nhà ga hôm nay chính là hạt nhân của một đô thị mai sau.”

"Từ những thanh ray rỉ sét của quá khứ đến bản đề xuất táo bạo của Vinspeed cho tương lai 2028, đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh đang đứng trước vận hội lớn chưa từng có.

5,5 tỷ USD là con số không hề nhỏ, nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng để mua lấy "thời gian" và mở ra một không gian phát triển thịnh vượng mới cho cả vùng Đông Bắc."