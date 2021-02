Từ hành trình khó tin của Văn Lâm, mới thấy bầu Đức & Công Phượng còn gian truân biết mấy

1. Đã hơn 10 năm tính từ ngày Văn Lâm lần đầu tiên trở về Việt Nam để được đá bóng, với khát vọng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau rất nhiều nỗ lực rốt cuộc thủ thành Việt kiều ngày ấy cũng cập bến HAGL, đội bóng mà theo Văn Lâm "Họ có mối quan hệ với đội bóng nước Anh - Arsenal. Điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất của họ rất tuyệt. Tôi đã từng tin chắc rằng đây sẽ là nơi chắp cánh cho câu chuyện cổ tích của mình vì khi chỉ mới 18 tuổi, tôi đã được tập luyện cùng đội một...".



Rốt cuộc, "câu chuyện cổ tích" mà Văn Lâm từng hình dung ra với HAGL vỡ tan tành. Ở tuổi 20, cái tuổi mà lứa cầu thủ "con cưng của bầu Đức" như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã vang danh lừng lẫy, trở thành những "đứa con cưng", nhưng thần tượng mới của bóng đá Việt Nam, lĩnh trọng trách gánh vác HAGL ở V.League, thì Văn Lâm bị "tống cổ" sang Lào, và rốt cuộc rời đội bóng của bầu Đức "không kèn không trống".

Giờ đây, vị trí của Văn Lâm là ở đội bóng hàng đầu Nhật Bản, ở J.League - niềm ước ao của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường - lứa cầu thủ mà bầu Đức hết lòng kỳ vọng. Phải chăng có một Văn Lâm khác, lột xác hoàn toàn so với những ngày còn miệt mài tìm chỗ đứng ở phố Núi, để rồi bị đẩy sang thi đấu ở Lào, ở giải VĐQG "hạng bét" của "vùng trũng" Đông Nam Á?

Có một chi tiết đáng chú ý, là ngày Văn Lâm còn "tập sự" ở phố Núi, HLV thủ môn của HAGL chính là người sau này được bầu Đức bổ nhiệm lên thay nhà cầm quân người Pháp ngay mùa đầu lứa U19 HAGL lên chơi V.League - Nguyễn Quốc Tuấn.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn là cựu thủ môn của HAGL, và những thành tích mà cựu HLV đội bóng phố Núi này có tại đây là không đáng kể. Thậm chí khi so sánh với HLV Phạm Minh Đức, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng đã từng nặng lời chê bai: "Tuấn 'mát' làm HLV thì đủ biết nền bóng đá Việt Nam thế nào rồi. Ngày Minh Đức còn đá bóng ở Gia Lai thì Tuấn 'mát" chỉ đi bơm bóng...".

Sau thủ thành Võ Văn Hạnh - người từng cùng HAGL giành hai chức vô địch V.League mùa bóng 2003 và 2004, Nguyễn Quốc Tuấn chính là người tiếp quản khung thành đội bóng phố Núi, và từ đó đến nay, đội bóng của bầu Đức chưa từng có thêm bất cứ thủ thành nào có thể khiến họ yên tâm trong khung gỗ.

2. Trở lại Việt Nam lần thứ hai, Văn Lâm may mắn được chơi cho CLB Hải Phòng. May mắn là bởi đấy là CLB duy nhất của V.League giang tay với anh trong lúc thủ môn Việt kiều này tuyệt vọng. May mắn là bởi Văn Lâm thể hiện được tài năng của mình vào đúng thời điểm cần tỏa sáng nhất.

Văn Lâm bùng nổ đến thế nào, cứ nhìn vào những con số là biết. Ngày đầu tiên Muathong United quan tâm đến thủ thành này, điều khoản giải phóng hợp đồng giữa anh và CLB Hải Phòng chỉ là 150.000 USD, ấy vậy mà sau AFF Cup 2018, đội bóng Thái Lan buộc phải chi ra đến 500.000 USD - hơn gấp 3 lần con số ấy, để có được chữ ký của anh. Đây cũng là số tiền kỷ lục mà một CLB Thai League chi ra để mua thủ môn.

Giờ đây, giữa lùm xùm tranh chấp, kiện cáo giữa Văn Lâm và Muathong United, Cerezo Osaka - đội bóng xếp thứ tư J.League 1 mùa giải trước vẫn "trải thảm đỏ" mời Văn Lâm sang Nhật Bản. Hành trình trưởng thành của Văn Lâm quả là khó tin, từ những nhọc nhằn phải chịu bắt đầu từ cái tên HAGL, cho đến đỉnh cao châu Á trong màu áo Cerezo Osaka.

Đáng buồn, khi hành trình của Công Phượng thì ngược lại. Là "con cưng" của bầu Đức, là "con cưng" của người hâm mộ Việt Nam, con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của tiền đạo này được "trải hoa hồng", để rồi sau những lần xuất ngoại đi Nhật, đi Hàn, đi Bỉ, rốt cuộc "Messi Việt Nam" quay trở về điểm xuất phát của mình, ở phố Núi HAGL.

Nếu như giờ đây, Văn Lâm là sự lựa chọn không thể thay thế của HLV Park Hang-seo ở ĐTQG Việt Nam, thì từ lâu, Công Phượng đã không còn là lựa chọn số 1 ở đây nữa, và quả tình nếu có đội bóng nước ngoài nào còn quan tâm đến anh, chắc hẳn sẽ phải suy tính thật kỹ sau những gì tiền đạo này thể hiện ở những giải đấu cao hơn V.League.

Để vuột mất Văn Lâm, bầu Đức chắc hẳn cũng có lúc nào đấy phải tiếc nuối, nhưng đó có lẽ là điều tất yếu khi đội ngũ huấn luyện mà HAGL của ông sử dụng đa phần là những "ông thầy vườn" như HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ngay cả "chuyên gia ngoại"Giôm Graechen cũng vốn chỉ có kinh nghiệm huấn luyện có 6 tháng ở học viện JMG Thái Lan trước khi được điều sang HAGL, trước đó, HLV đang thi đấu cho đội bóng hạng thấp của Pháp.

Với Kiatisuk, lần đầu tiên HAGL của bầu Đức có được một HLV tầm cỡ, Công Phượng có được một ông thầy "tâm đầu ý hợp" khi từng là một tiền đạo lừng lẫy Đông Nam Á, cũng như một nhà cầm quân chuyên nghiệp "đủ sức nặng", từng là thầy của Chanathip Songkrasin. "Ngày mới" của HAGL, của Công Phượng giờ chỉ mới bắt đầu?