Từ gì 2 âm tiết khiến ai nghe cũng cảm thấy "nồng nàn"?

Từ khóa hàng dọc (7 chữ cái): Dải đất nơi huyền thoại kể rằng Rồng Tiên gặp gỡ, khai sinh ra một dân tộc.
|Ả
|O
|Ệ
|G
|A
|Đ
|Ì
|H
|M
|Ệ
|H
|L
|N
|T
|R
|U
|N
|G
|Ự
|C
|K
|I
|Ê
|H
|Ẫ
|N
|K
|H
|O
|H
|Ọ
|C
|Ư
|Ớ
|C
Gợi ý hàng ngang
- (5 chữ cái) Hành động giữ gìn, che chở cho ai đó hoặc cái gì đó khỏi bị xâm hại.
- (7 chữ cái) Tập hợp những người có quan hệ huyết thống, sống chung dưới một mái nhà.
- (8 chữ cái) Lệnh truyền ra một cách trang trọng, dứt khoát, bắt buộc phải thi hành.
- (9 chữ cái) Một đức tính quý báu, chỉ sự ngay thẳng, thật thà, không gian dối.
- (8 chữ cái) Sự bền bỉ, không nản lòng khi chờ đợi hoặc đối mặt với khó khăn.
- (7 chữ cái) Hệ thống tri thức nghiên cứu về các quy luật của tự nhiên và xã hội.
- (5 chữ cái) Mong muốn, khát khao về một điều tốt đẹp trong tương lai.
Luật Chơi
- Đọc gợi ý cho các hàng ngang để tìm ra đáp án tương ứng.
- Điền chữ cái còn thiếu vào những ô màu vàng nhạt (2 ô mỗi hàng).
- Các ô có viền xanh lá cây chính là TRỤC DỌC. Các chữ cái bạn điền vào đây sẽ hé lộ Từ khóa bí ẩn.
- Khi giải hết các hàng, hãy đọc các chữ cái trên TRỤC DỌC từ trên xuống để tìm ra đáp án cuối cùng!
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LỜI GIẢI
A. Đáp án các hàng ngang
Đáp án viết cách từ để hiểu đúng theo nghĩa tiếng Việt; còn trong ô chữ không để dấu cách.
- 1. BẢO VỆ
- 2. GIA ĐÌNH
- 3. MỆNH LỆNH
- 4. TRUNG THỰC
- 5. KIÊN NHẪN
- 6. KHO A HỌC
- 7. ƯỚC MƠ
B. Từ khóa hàng dọc
Khi ghép các chữ cái trên TRỤC DỌC, ta có:
V - I - Ệ - T - N - A - M
TỪ KHÓA BÍ ẨN LÀ: VIỆT NAM
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống qusản quý báu của ta..." - Bác Hồ