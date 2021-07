Từ chối đi cách ly, người phụ nữ F1 gọi "người nhà" mách tội: Anh ơi đến xem cán bộ đến bắt em đi kìa!

Trong khi Nhà nước, các cấp chính quyền đang khẩn trương tiến hành các phương án quyết liệt để khống chế dịch bệnh; người dân động viên, kêu gọi nhau đồng lòng chống dịch thì đâu đó vẫn còn một bộ phận chưa thật sự nhận thức được tầm nguy hiểm của Covid-19. Thậm chí, có người còn chống đối lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh.



Mới đây đoạn clip người phụ nữ F1 từ chối đi cách ly được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, khi chiến sĩ công an phường đến thông báo quyết định cách ly tập trung do người phụ nữ này thuộc diện F1, chị này không đồng ý, đứng cãi tay đôi với đồng chí công an.

Người phụ nữ F1 từ chối đi cách ly, gọi điện "mách người nhà" kể tội: Anh đến xem họ bắt em đi kìa

Chị cho rằng thể trạng nhẹ như chị vẫn có thể ở nhà và trong văn bản quyết định của chủ tịch UBND phường không ghi rõ lộ trình chị gặp F0 ra sao nên chị từ chối đi cách ly.

"Tôi không phải tội phạm, tôi mới chỉ là F1. Cán bộ nên đến động viên bệnh nhân chứ không phải để bắt tội phạm. Nếu dùng biện pháp cưỡng chế lôi tôi đi thì các anh đang sai rồi đấy", người phụ nữ vừa nói vừa liên tục chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an.

Trước lời khuyên nhủ của chiến sĩ công an nên chấp hành theo quy định, chị này đã bức xúc và gọi "mách" người nhà để kể tội.

Chiến sĩ công an lúc này cũng không kiên nhẫn được nữa: "Tốt nhất chị nên chấp hành đi, chị gọi cho ai cũng thế thôi. Người chị đang gọi cũng khuyên chị nên đi đấy. Chị đang đi cách ly chứ không phải đi nghỉ dưỡng mà yêu cầu này nọ."

Người phụ nữ chấp nhận đi cách ly nhưng vẫn chưa hết bức xúc (Ảnh chụp màn hình)

Cuối đoạn clip người phụ nữ này đã buộc phải mặc đồ bảo hộ, kéo hành lý và đi theo các chiến sĩ công an.



Đoạn clip được ghi tại khu chung cư Kim Văn Kim Lũ, phường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Mặc dù vẫn chưa rõ cụ thể thời gian xảy ra sự việc song thái độ của chị khiến dân mạng đều phải lắc đầu ngao ngán.