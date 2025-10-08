Từ Canada về Việt Nam chữa ung thư

Sau nhiều tháng ho khan kéo dài, khó thở , đau tức ngực phải, bà Phương (60 tuổi), một thợ nail người Việt sinh sống tại Canada về nước để kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám khiến bà bàng hoàng: ung thư phổi đã di căn màng phổi.

Bà từng đi khám tại Canada và được phát hiện có tràn dịch màng phổi, kèm theo nốt bất thường ở phổi. Do quy trình y tế công tại Canada phải chờ đợi lâu, bà không được chỉ định làm xét nghiệm chuyên sâu. Lo lắng bệnh tình diễn biến xấu, bà trở về Việt Nam.

Tại bệnh viện, sau khi chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện tổn thương ở thùy dưới phổi phải với khối u 3 cm, xẹp thùy phổi kèm tràn dịch màng phổi lượng nhiều.

Bà được chỉ định chọc hút dịch và nội soi màng phổi để sinh thiết. Mẫu bệnh phẩm cho thấy dịch màu vàng sẫm, dưới màng phổi có nhiều nốt và khối nghi ngờ ác tính. Kết quả sinh thiết xác định bà Phương mắc ung thư phổi đã di căn.

Bác sĩ thực hiện nội soi màng phổi cho người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bà Phương không hút thuốc nhưng có hơn 10 năm làm nghề nail tại Canada. Nghề này thường xuyên tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại như aceton, formaldehyde, toluene .

"Tùy mức độ tiếp xúc, một số chất trong sản phẩm làm móng có thể gây hại nghiêm trọng cho hệ hô hấp, thậm chí là ung thư", bác sĩ Ngân chia sẻ.

Ung thư phổi thường không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể chỉ ho dai dẳng, mệt mỏi, tức ngực nhẹ, rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi hay viêm phế quản. Khi có biểu hiện rõ rệt như tràn dịch màng phổi, ho ra máu, đau ngực dữ dội, thì thường đã ở giai đoạn muộn.

Ở giai đoạn này, người bệnh mất cơ hội phẫu thuật triệt căn. Tuy nhiên, vẫn có thể điều trị bằng các phương pháp như hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích hoặc miễn dịch nhằm kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng sống.

Bà Phương quyết định ở lại Việt Nam điều trị. Bà cho biết: “ Tại Việt Nam, chi phí điều trị thấp hơn, chất lượng tương đương, đặc biệt không phải chờ đợi lâu như ở Canada”.

Trước đó, đơn vị này từng tiếp nhận nhiều người là Việt kiều về nước điều trị ung thư. Điển hình như trường hợp người phụ nữ 50 tuổi, phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn muộn sau hai tháng đau bụng, nôn ói và sụt 10 kg cuối năm 2024.

Tại bệnh viện, chị được chẩn đoán ung thư di căn phúc mạc, phổi và buồng trứng. Bác sĩ đề xuất phác đồ điều trị gồm hóa trị kết hợp thuốc miễn dịch, đặt stent tá tràng để cải thiện tiêu hóa, giúp ăn uống tốt hơn.

Sau ba đợt truyền thuốc và đặt stent, các triệu chứng giảm rõ rệt, chị ăn uống tốt, CT cho thấy khối u giảm kích thước, không phát hiện thêm tổn thương mới.

Người đàn ông 58 tuổi, bị ung thư đại trực tràng di căn gan, từng điều trị hóa chất tại Singapore sau ca phẫu thuật ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau 6 đợt truyền, anh quyết định trở về nước do chi phí điều trị ở Singapore lên tới vài tỷ đồng, gấp 7 lần tại Việt Nam, chưa kể bất tiện đi lại.

Về Việt Nam, anh điều trị theo phác đồ nối tiếp từ Singapore, kết hợp hóa chất và chăm sóc giảm nhẹ. Kết quả xét nghiệm sau đợt điều trị cho thấy chỉ số CEA giảm còn 19, khối u được kiểm soát, không xuất hiện di căn mới.

Thực tế, trong những năm gần đây, y tế Việt Nam có nhiều bước tiến đáng kể. Các bệnh viện trong nước làm chủ nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến, như phẫu thuật nội soi, robot, can thiệp xâm lấn tối thiểu… cùng hệ thống thuốc và phác đồ điều trị được cập nhật liên tục.

Theo thống kê Globocan, năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư mới, 120.000 ca tử vong. Tỷ lệ mắc đứng thứ 91, tỷ lệ tử vong xếp thứ 50/185 quốc gia. Bộ Y tế cho biết mỗi năm người Việt chi khoảng 2 tỷ USD ra nước ngoài khám, chữa bệnh, trong đó ung thư là nhóm bệnh có tỷ lệ người đi nước ngoài điều trị cao nhất do tính chất phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao.