Tú bà 22 tuổi điều hành đường dây gái gọi giá 2,5 triệu/lượt từng đi trường giáo dưỡng

Công an tỉnh Tuyên Quang mới phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu.

Lãnh đạo xã Trung Hoà cho biết, Lan bỏ học từ sớm và thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Tú bà này từng phải đi giáo dục ở trường giáo dưỡng. Trước khi bị bắt, Lan là mẹ đơn thân hiện đang nuôi một bé trai. Bố mẹ cô ta cũng đã ly hôn và cô này ở với mẹ.

Theo điều tra xác định vào ngày 3/10, Nguyễn Thị Lan bị công an bắt giữ khi cùng 3 cô gái khác thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.



Trước khi bị bắt, Lan đi ăn nhậu và thỏa thuận với khách rồi điều Nguyễn Thị Thu H. (SN 2000, quê Thái Bình), Ngô Thị H. (SN 1997) và Nguyễn Thị L. (SN 1999, cùng quê Quảng Ninh) cùng ả bán dâm tại khách sạn Vân Anh.



Thủ đoạn của cô ta là thỏa thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao.

Sau đó ả sẽ chọn gái bán dâm theo yêu cầu của khách để hưởng tiền chênh lệch.

Mỗi lần môi giới, tú bà này trả cho gái bán dâm số tiền gần 1/2 so với số tiền đã nhận của khách mua dâm.

Theo đó, Lan sẽ thu của khách mua dâm 2,5 triệu đồng/lượt "tàu nhanh". Trong đó, cô ta sẽ cắt phế 1,5 triệu đồng và trả cho gái bán dâm 1 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan về tội "Môi giới mại dâm".