TT Zelensky nêu lý do khước từ vaccine COVID-19 của Nga: Dân Ukraine không phải là "thỏ" thí nghiệm!

Mới đây, phát biểu tại diễn đàn "Ukraine 30. Coronavirus: Thách thức và giải pháp", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tái khẳng định rằng Kiev không có ý định sử dụng vaccine Sputnik V của Nga, các hãng tin TASS, RT và Sputnik đồng loạt đưa tin.



Lí giải về quyết định này, nhà lãnh đạo của Ukraine cho biết ông chưa nắm được thông tin chính thức về mức độ hiệu quả của vaccine Nga, do đó không không muốn liều lĩnh "thử nghiệm" trên các công dân của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về vaccine COVID-19 do Nga sản xuất. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

"Chưa có thông tin chính thức nào cho thấy vaccine Sputnik V do Nga sản xuất được đảm bảo sẽ có hiệu quả đến 90-91%, không hề. Vẫn chưa có xác nhận chính thức về điều đó - kể cả WHO hay các chuyên gia hàng đầu của châu Âu và thế giới [về vaccine]. Những công dân của Ukraine đều là con người, tôi xin lỗi khi so sánh như thế này, nhưng người Ukraine chắc chắn không phải là thỏ [thí nghiệm]. Chúng tôi không có quyền thử nghiệm trên cơ thể họ", ông Zelensky nói.

Tại diễn đàn này, các phóng viên cũng đã đặt câu hỏi rằng liệu ông Zelensky có cân nhắc sử dụng vaccine COVID-19 của Nga nếu như nó được Liên minh Châu Âu (EU) chấp thuận hay không. Về vấn đề này, vị Tổng thống Ukraine đã lưu ý rằng Kiev sẽ chỉ cân nhắc sau khi Nga đã đảm bảo việc tiêm chủng cho người dân trong nước.

"Họ có khoảng 140 triệu người, nên trước khi đề nghị cung cấp cho chúng tôi, thì họ cần đảm bảo tiêm chủng cho những người dân Nga trước đã. Khi đó chúng tôi sẽ tiếp nhận vaccine của họ, và quyết định này sẽ không liên quan đến chính trị", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng nói thêm rằng việc Nga tự phát triển và sản xuất được vaccine ngừa COVID-19 là một điều rất tích cực, trong khi Ukraine vẫn chưa có vaccine của riêng mình. Kiev sẽ nỗ lực sớm ổn định tình hình trong nước và kiểm soát dịch bệnh, phấn đấu tiêm chủng cho ít nhất 50% dân số từ nay cho đến đầu năm 2022.

Có thật là hiệu quả của vaccine Sputnik V chưa được chứng minh hay không?

Vào ngày 11/8/2020, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngừa COVID-19 mang tên Sputnik V - do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga phát triển.

Ngày 2/2/2021, tạp chí khoa học nổi tiếng Lancet đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của Sputnik V, trong đó khẳng định loại vaccine này hiệu quả 91,6% và có độ an toàn cao.

Theo hãng tin Sputnik, một số lãnh đạo và chuyên gia phương Tây đã phản ứng tích cực trước thông tin về hiệu quả của Sputnik V. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, ông Anthony Fauci đã khen ngợi tin tức này là "tuyệt vời", trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thống nhất rằng đây là một "tin tốt".

(Theo RT, TASS, Sputnik)