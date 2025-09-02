TS.BS Quách Hữu Trung – Người “gieo hạt” đổi mới cho y tế miền Trung và hành trình tại Vinmec Đà Nẵng

Từ tháng 8/2025, trên cương vị Giám đốc Vinmec Đà Nẵng, ông tiếp tục hành trình nâng tầm dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân miền Trung bằng sự kết hợp giữa trái tim người thầy thuốc và tầm nhìn quản trị hiện đại.

Khi trái tim thầy thuốc dẫn lối cho công nghệ y tế hiện đại

Hơn ba thập kỷ hành nghề, TS.BS Quách Hữu Trung chứng kiến hàng nghìn ca bệnh sống còn, để rồi định hình quan niệm giản dị nhưng sâu sắc: "Công nghệ hay quản trị chỉ có ý nghĩa khi giúp bệnh nhân an tâm, được chữa trị kịp thời và có cuộc sống chất lượng hơn."

Mang theo trăn trở ấy, ông liên tục khởi xướng những sáng kiến tiên phong: thành lập đơn vị điều trị đau đầu tiên phong tại miền Trung – nơi nhiều bệnh nhân thoát khỏi cơn đau mạn tính kéo dài; đặt nền móng cho hai labo giấc ngủ – lĩnh vực còn rất mới ở Việt Nam nhưng mang lại giá trị lớn trong chẩn đoán và điều trị. Ở mảng phục hồi chức năng và y học thể thao, ông thúc đẩy mô hình tiên tiến, hướng tới hình thành một trung tâm tham chiếu quốc gia, nơi bệnh nhân không chỉ hồi phục cơ bản mà còn lấy lại trọn vẹn khả năng vận động, thậm chí tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao.

Những sáng kiến chuyên môn ấy, song hành cùng hợp tác quốc tế sâu rộng với các đơn vị tại Đức, Pháp, Thụy Điển, Đài Loan (Trung Quốc)… nhằm đưa công nghệ mới và nghiên cứu AI trong y tế về Việt Nam, đã góp phần tạo nền móng cho một mô hình y tế vừa hiện đại, vừa gắn bó với nhu cầu thực tiễn của bệnh nhân.

TTƯT.TS.BS Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vinmec Đà Nẵng

Về công nghệ, TS.BS Quách Hữu Trung là một trong những người tiên phong triển khai bệnh án điện tử chuẩn quốc tế, giúp loại bỏ gánh nặng hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian khám chữa bệnh. Ông đưa trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán hình ảnh, nâng cao độ chính xác trong phát hiện bệnh lý tim mạch, hô hấp; đồng thời phát triển phần mềm quản lý bệnh viện, chuyển giao cho hàng chục đơn vị trên cả nước.

Ông quan niệm: "Chuyển đổi số không phải để phô diễn, mà để rút ngắn khoảng cách giữa người bệnh và chăm sóc y tế." Triết lý ấy đã định hình mọi sáng tạo của ông – công nghệ hay chuyên môn đều quy về một mục tiêu chung: nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Mang y tế chuẩn quốc tế đến với người dân miền Trung

Trước khi giữ cương vị Giám đốc Vinmec Đà Nẵng, TS.BS Quách Hữu Trung từng công tác tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an), nơi ông tập trung phát triển chuyên khoa tim mạch, thúc đẩy chuyển đổi số, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y tế. Dưới sự dẫn dắt của ông, bệnh viện đã cải thiện quy trình quản lý, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Đây được coi là giai đoạn bản lề giúp ông tích lũy kinh nghiệm quản trị và định hình phong cách lãnh đạo kết hợp giữa chuyên môn – công nghệ – nhân văn.

Tại Vinmec Đà Nẵng, ông mang đến tầm nhìn rõ ràng: xây dựng nơi đây thành trung tâm y tế vùng đạt chuẩn quốc tế, lấy bệnh nhân làm trung tâm chăm sóc. Theo định hướng, bệnh viện sẽ phát triển 5 chuyên khoa mũi nhọn: tim mạch, ung bướu, sản – nhi, y học biển & oxy cao áp, phục hồi chức năng & y học thể thao. Đồng thời, Vinmec Đà Nẵng cũng hướng đến trở thành điểm đến du lịch y tế hấp dẫn khách quốc tế, khẳng định vị thế của miền Trung trên bản đồ y tế khu vực.

Bệnh viện đa khoa Vinmec Đà Nẵng phấn đấu trở thành điểm đến du lịch y tế hấp dẫn khách quốc tế, khẳng định vị thế của miền Trung trên bản đồ y tế khu vực.

TS.BS Quách Hữu Trung nhấn mạnh: "Người bệnh có thể không nhớ tên công nghệ hay chứng nhận quốc tế, nhưng họ luôn cần một điều: cảm giác được chăm sóc an toàn, cá thể hóa và nhân văn." Đây cũng là định hướng mà ông cùng Vinmec Đà Nẵng theo đuổi, nhằm mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao, phù hợp từng cá nhân, giàu tính nhân bản.

Ba thập kỷ gắn bó với nghề, TS.BS Quách Hữu Trung đã chứng minh: khi y đức, tri thức và đổi mới công nghệ hòa quyện, y học có thể tạo nên những bước ngoặt cho cộng đồng. Trên cương vị mới tại Vinmec Đà Nẵng, ông sẽ tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo một nền y tế hiện đại, nhân văn, đưa miền Trung vươn lên thành điểm sáng của bản đồ y tế Việt Nam.