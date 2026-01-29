Bộ Y tế Việt Nam cũng như các nước nâng cao cảnh giác và triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa virus Nipah, nhưng cũng khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng thái quá.

Virus Nipah (NiV) thuộc họ Paramyxoviridae, gây viêm mạch máu hệ thống và viêm não cấp tính qua thụ thể ephrin-B2/B3. Chủng NiV-M (Malaysia) phá hủy tế bào thần kinh nhanh chóng, còn chủng NiV-B (Bangladesh) nhân lên mạnh, gây suy hô hấp cấp. Virus bài tiết từ dơi quạ, lây sang người trực tiếp qua thực phẩm nhiễm bẩn hoặc vật chủ trung gian như lợn, ngựa.

Vật chủ tự nhiên duy trì sự lưu hành của virus là loài dơi quạ (*Pteropus*). Virus được bài tiết ngắt quãng qua nước tiểu, nước bọt và phân khi dơi gặp các căng thẳng sinh lý hoặc thay đổi môi trường sống.