Truy tìm ô tô đâm chết người phụ nữ đi xe đạp rồi bỏ chạy

Trưa 21/3, lãnh đạo UBND xã Tam Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera an ninh xung quanh để tìm kiếm phương tiện gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn.



Sáng cùng ngày, người dân đi đến đầu cầu Dinh (xã Tam Hợp, Quỳ Hợp), phát hiện thi thể một người phụ nữ, cạnh đó là chiếc xe đạp bị hư hỏng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Nghi vấn nạn nhân bị phương tiện giao thông gây tai nạn rồi bỏ trốn, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

"Người phụ nữ này đi xe đạp, khi đi đến khu vực gần cầu Dinh thì bị ô tô gây tai nạn chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe đã bỏ trốn, chúng tôi đang trích xuất camera để truy tìm chiếc xe này", một lãnh đạo UBND xã Tam Hợp nói.

Thi thể người phụ nữ đi xe đạp bị bỏ lại bên đường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tử vong trú tại xóm Sơn Thành (xã Tam Hợp, Quỳ Hợp).

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Hợp, Công an xã Nghĩa Xuân, Công an huyện Quỳ Hợp và chính quyền xã Tam Hợp đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera để truy tìm chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.

Được biết cách đó hơn 1 tuần, cũng tại vị trí này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải nhỏ đối đầu với xe đầu kéo khiến 3 người thương vong.