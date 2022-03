Truy tìm 2 người liên quan giao dịch tiền ảo ở TP.HCM

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ việc có dấu hiệu "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM theo đơn tố giác của bà Tr.T.T.H. (trú TP.Đà Nẵng).



Theo đó, bà H. thông qua 1 số người quen biết trang web: http://Cjtrade.io (sàn giao dịch tiền ảo) có hoạt động đầu tư mua bán các loại tiền ảo (Bitcoin, ETH, LTC, USDT…). Bà H. dã mua tiền ảo USDT của trang này và giao dịch trên sàn này.

Tuy nhiên, sau đó bà H. bị lỗ lỗ 44% giá trị tiền ảo đã đầu tư nên thực hiện lệnh rút tiền từ sàn nhưng không thực hiện được. Đến nay, sàn giao dịch tiền ảo http://Cjtrade.io không thực hiện đăng nhập được. Người phụ nữ đã trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định Trần Minh Cảnh (SN 1991, ngụ tỉnh Gia Lai), Nông Thị Huyền (ngụ tỉnh Sơn La) là các cá nhân đã bán tiền ảo USDT cho nhiều nhà đầu tư. Qua xác minh các đương sự không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm hai đối tượng Cảnh và Huyền để phục vụ việc điều tra. Công an yêu cầu Cảnh và Huyền ở đâu liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 nhằm làm rõ các nội dung liên quan.

