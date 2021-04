Truy quét than tặc tại thủ phủ “vàng đen” Nông Sơn

Thượng tá Phạm Công Chức, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Quảng Nam cho biết: Sau đợt dịch COVID-19 vừa qua, và với giá trị “vàng đen” khan hiếm, tăng cao trên thị trường nên các đối tượng đầu nậu đã thuê người lợi dụng địa hình than lộ thiên, mỏ than nằm khu vực giáp ranh khai thác trái phép.



Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, ngăn chặn “chảy máu vàng đen”, Công an huyện đã tập trung nhiều đợt tấn công, trấn áp.

Qua phối hợp liên ngành, tuần tra kiểm soát, truy quét, chỉ trong thời gian ngắn đã bắt quả tang, xử phạt hành chính nhiều đối tượng, thu giữ hơn 40 tấn than, than xỉ; 20 phương tiện xe tải, xe máy, xe thô sơ tự chế các loại của các đối tượng sử dụng để khai thác, trộm cắp vận chuyển tài nguyên trái phép.

Than, khoán sản các đối tượng trộm cắp từ mỏ than Nông Sơn bị phát hiện chất như núi tại bãi tạm giữ của Công an huyện.

Mới nhất, trưa 9/4/2021, Công an huyện Nông Sơn, phối hợp với Phòng tài nguyên môi trường huyện đã kiểm tra đột xuất tại bãi tập kết than nằm trên đường vào mỏ than, thuộc địa phận xã Quế Trung của chủ doanh nghiệp Tuyết Ân.



Mặc dù đã bị chính quyền xã tạm đình chỉ, đóng cửa từ ngày 28/1/2021, thế nhưng bãi than này vẫn có dấu hiệu tiếp tục hoạt động, xỉ than và than cục chưa được vận chuyển đi hết nằm la liệt dưới máy ủi.

Bãi than thuộc địa phận xã Quế Trung của chủ doanh nghiệp Tuyết Ân.

Tiến vào sâu bên trong mỏ than Nông Sơn, PV ghi nhận tại vị trí gần máy nghiền, một xe ủi cỡ nhỏ đang xúc nhiều khoáng sản chất lên thùng xe tải. Sau khi thùng xe tải đã đầy, xe ủi tiến ra xa để múc một lượng đất màu gần đó, phủ lên trên bề mặt, ngụy trang cho chiếc xe tải trông như đang chở đất. Những chuyến xe tải này sau đó đã nhanh chóng rời khỏi khu vực, tiến về phía bên ngoài mỏ than.



Không hiểu có phải vì lớp nguỵ trang có phần sơ xài ấy hay không, mà chiếc xe chở gần 22 tấn khoáng sản đã vượt chốt barie giám sát của mỏ một cách dễ dàng. Sau khi thông chốt, chiếc xe tải màu vàng tiến vào bãi tập kết trên, cách chốt barie chỉ tầm 50 mét, được rào tôn một cách kỹ càng, có người canh giữ.

Tại đây, xe tải đổ thùng khoáng sản có phủ đất xuống bãi, ngay bên cạnh đó là một máy xúc hoạt động liên tục, những xe tải này sau khi lấy đầy thùng liền rời khỏi bãi, mang khoáng sản đi tiêu thụ.