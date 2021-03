Truy nã người đàn ông 57 tuổi rủ bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ

Ngày 18/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định truy nã bị can Hoàng Bá Lan (SN 1964, trú tại thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 10/2020, Hoàng Bá Lan quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái tên H. (14 tuổi).

Ngày 21/10/2020, Lan đã dụ dỗ rồi đưa cháu H. đến một nhà nghỉ ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H.

Ngày 25/10/2020, gia đình cháu H. phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan công an.

Quyết định truy nã bị can Hoàng Bá Lan.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, thời điểm này Hoàng Bá Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/3/2021, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Bá Lan về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Công an huyện Can Lộc thông báo, nếu người dân nào phát hiện có thể bắt đối tượng Hoàng Bá Lan dẫn giải về trụ sở công an hoặc trình báo công an gần nhất.