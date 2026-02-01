HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy lùng tay súng gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng ở Bangkok, Thái Lan

Mạnh Dương (t/h) |

Cảnh sát Bangkok đang truy lùng một đối tượng có vũ trang cướp tiệm vàng tại quận Khlong Toey, lấy đi lượng vàng trị giá hơn 11 triệu Baht cùng tiền mặt.

Truy lùng tay súng gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy nghi phạm lấy dây chuyền vàng tại tiệm vàng trong Trung tâm thương mại Lotus, đường Sukhumvit Soi 50, Bangkok, tối 30/1 (Ảnh: Bangkok Post)

Cảnh sát thủ đô Bangkok, Thái Lan đã phát động cuộc truy lùng một đối tượng có vũ trang gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Aurora, nằm trong Trung tâm thương mại Lotus ở quận Khlong Toey, vào tối 30/1 theo giờ địa phương.

Cảnh sát Đồn Phra Khanong cho biết nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 23h30. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm là một nam giới, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần dài và đội mũ rộng vành. Đối tượng tiếp cận cửa hàng vào thời điểm các nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa.

Đối tượng đã đổ xăng vào bên trong cửa hàng, sau đó dùng súng đe dọa 4 nhân viên nữ và buộc họ giao nộp toàn bộ tài sản có giá trị. Sau khi gây án, nghi phạm đã lấy đi tổng cộng 149 Baht vàng, tương đương khoảng 2,2 kg, trị giá khoảng 11,1 triệu Baht theo giá hiện tại, cùng 170.000 Baht tiền mặt, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa khu vực, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để xác định hướng bỏ trốn của nghi phạm và phục vụ công tác truy bắt.

