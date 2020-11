Truy bắt nghi can nghi hãm hiếp rồi sát hại thiếu nữ 17 tuổi

Chiều 8/11, trao đổi với PV một lãnh đạo xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, hiện các lực lượng chức năng công an xã phối hợp với Công an huyện Trạm Tấu và Công an tỉnh Yên Bái, đang tích cực điều tra nguyên nhân và truy bắt hung thủ nghi hiếp rồi sát hại nạn nhân Sùng Thị B., (17 tuổi, trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng) vào chiều 7/11.

Theo vị lãnh đạo xã Tà Xi Láng, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/11. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, truy tìm hung thủ gây án.

Được biết, gia đình nạn nhân có 5 người, thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.