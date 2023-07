Truy bắt được đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt tại Hải Dương

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác minh, truy bắt thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Tạ Quân Lợi (SN 1981, trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) sau một thời gian lẩn trốn.

Đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Tạ Quân Lợi.

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, vào khoảng tháng 4/2023, đối tượng Tạ Quân Lợi có hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ trên địa bàn TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) và bị cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên, sau đó, Lợi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội danh "Mua bán trái phép vật liệu nổ".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định được đối tượng Lợi đang lẩn trốn tại nhà người quen thuộc phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngày 11/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn TP Chí Linh (Hải Dương) bao vây, mật phục, truy bắt thành công Tạ Quân Lợi khi đối tượng đang ở tại nhà người quen thuộc khu Kênh Mai, phường Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ của pháp luật.