Trượt ngã xuống giếng, người đàn ông gặp hết may mắn này đến may mắn khác, cái cuối cùng mới bất ngờ

Mới đây, câu chuyện 1 người đàn ông bị trượt ngã xuống giếng cuối cùng lại gặp được vài điều may mắn liên tiếp đã khiến nhiều người kinh ngạc. Có người đã thốt lên rằng: "Quả thật ở đời chuyện gì xảy ra cũng là sự an bài của số phận, và mọi việc đều có lý do của nó cả".

Được biết, vào hôm 28/7 vừa qua, ông Lamiad Muanmai, 55 tuổi, sinh sống ở tỉnh Chonburi của Thái Lan không may đã bị ngã xuống 1 cái giếng sâu 17m. Ông Lamiad đã bị kẹt ở dưới đó trong 12 tiếng đồng hồ, cho đến khi có hàng xóm đi qua và nghe thấy tiếng khóc của ông.

Ông Lamiad đã được hàng xóm phát hiện sau khi ngã 12 tiếng.

Sau đó, hàng xóm đã gọi thêm người, nhanh chóng đưa ông lên mặt đất trong sự vui mừng của tất cả những người quen biết ông.

Việc bị ngã xuống giếng sâu, còn bị kẹt lại đến hàng chục tiếng đồng hồ mà có thể "toàn mạng" trở về đúng là 1 điều hiếm có, cho thấy ông Lamiad "phúc lớn, mệnh lớn", tưởng gặp Thần Chết đến nơi nhưng cuối cùng vẫn không hề hấn gì.

Theo như hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, có vẻ như ông Lamiad bị thương ở đầu, song vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng.



Ông Lamiad đã bị thương ở trán, có lẽ là do bị va đập vào thành giếng.

Đặc biệt, cảnh tượng giải cứu người đàn ông 55 tuổi đem lại nhiều cảm xúc đến mức nó đã được chia sẻ rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như mạng xã hội.

Cảnh tượng giải cứu người đàn ông 55 tuổi gây xúc động mạnh mẽ và được chia sẻ rộng rãi.

Ba ngày sau khi câu chuyện giải cứu ấm lòng này được chia sẻ, 1 người đàn ông đã liên hệ với cơ quan chức năng ở tỉnh Chonburi và cho biết, ông Lamiad là người thân mà mình đã không biết tin tức gì trong 15 năm, và nhờ họ hỏi địa chỉ của ông Lamiad.

Sau đó, các quan chức địa phương đã tới nhà ông Lamiad, thực hiện 1 cuộc gọi video giữa ông Lamiad và những người họ hàng của ông trước khi xác nhận rằng họ đúng là người thân của nhau trong 1 cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Ông Lamiad nói chuyện với người thân qua cuộc gọi video.

Suat Muanmai, cháu của ông Lamiad chia sẻ: "Sau khi đọc được câu chuyện và nhìn thấy mặt chú ấy, chúng tôi biết chú ấy là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

Chú Lamiad đã thay đổi số điện thoại nhiều lần và chưa từng gọi về nhà. Chúng tôi đã tìm kiếm chú ấy mãi. Vụ tai nạn này hóa ra lại là 1 điều may mắn vì cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chú ấy và chúng tôi sẽ được đoàn tụ".

Được biết, sau khi gặp lại người thân qua điện thoại, ông Lamiad đã khóc vì quá hạnh phúc. Ông cũng chứa sẽ đến thăm người thân ở tỉnh Surin sau khi hết dịch Covid-19.

Trong khi đó, anh Suat Muanmai cho biết họ rất biết ơn các quan chức địa phương cũng như các phương tiện truyền thông đã giúp họ tìm được chú của mình và sẽ sắp xếp để được gặp chú Lamiad sớm nhất.

"Đã hơn 15 năm trôi qua. Tôi muốn cảm ơn các quan chức địa phương cũng như các phương tiện truyền thông và giúp gia đình chúng tôi được đoàn tụ", anh Suat tâm sự.

Theo Mirror