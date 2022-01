Khi nào "thầy ông nội" Lê Tùng Vân hết được tại ngoại, bị bắt giam?

Trước đó, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Trong số trên, ba bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (tức tại ngoại).

Nói về việc 3 "đồ đệ" bị bắt giam trong khi ông Vân được tại ngoại, luật sư Nguyễn Xuân Toán, Văn phòng luật sư Bình An, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho báo Công Luận biết, có 2 biện pháp ngăn chặn được thực hiện đối với các bị can, bị cáo là tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú (mức độ nhẹ hơn).



“Ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú có thể là do cơ quan điều tra mới chỉ bị khởi tố bị can về một tội danh ít nghiêm trọng”, luật sư Toán nói với báo trên.



Một cơ sở quan trọng khiến cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn như vậy với ông Vân là vì ông này đã 90 tuổi, thoả mãn điều kiện tại ngoại là "người già yếu, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng".

Với việc bị cấm đi khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra sẽ yêu cầu bị can phải làm giấy cam đoan không rời khỏi địa phương; có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.



Nếu bị can vi phạm những cam kết trên, CQĐT có thể sẽ chuyển từ biện pháp nhẹ hơn là tại ngoại sang biện pháp nặng hơn là bắt tạm giam.

Làm rõ hơn vấn đề trên, theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường cho Vietnamnet hay, việc tạm giam sẽ áp dụng đối với các bị can bị khởi tố trong khung hình phạt có tội danh rất nghiêm trọng (khung 7-15 năm) và tội danh đặc biệt nghiêm trọng (khung trên 15 năm).

Hiện cơ quan công an mới công bố quyết định khởi tố ông Lê Tùng Vân tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ông Vân còn bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Loạn luân.

Với tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, CQĐT khởi tố theo khoản 2 điều 331 với mức hình phạt tối đa chỉ 7 năm tù nhưng bị can trên 75 tuổi nên CQĐT quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can này là chính xác.

Vẫn theo luật sư Cường, một khi CQĐT tiếp tục công bố quyết định khởi tố bị can ông Lê Tùng Vân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội Xâm phạm tình dục (Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu..) với tình tiết định khung là "có tính chất loạn luân" thì biện pháp tạm giam có thể sẽ áp dụng với Lê Tùng Vân.

Như vậy, ông Lê Tùng Vân có thể bị bắt tạm giam trong 2 trường hợp: vi phạm các cam kết áp dụng với bị can được tại ngoại hoặc tiếp tục bị khởi tố các tội danh nghiêm trọng hơn.

