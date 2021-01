Trường học bốc cháy giữa trưa, cả trăm học sinh tiểu học ôm chăn gối chạy ra sân

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30' ngày 21/1 tại Trường tiểu học Nghi Thái (xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An).



Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên phòng học lớp 5B trên tầng 2 của trường bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, cả trăm học sinh tiểu học đang nghỉ trưa bán trú tại các phòng học ở tầng 1.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện vụ cháy, các thầy cô giáo trong trường lập tức đến đưa các em học sinh ra sân đồng thời gọi cảnh sát chữa cháy đến dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 8 huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp công an xã Nghi Thái triển khai chữa cháy. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế.

Cảnh sát đến hiện trường chữa cháy.

Tại hiện trường, phòng học lớp 5B bị cháy nham nhở, nhiều vật dụng, tài sản, bàn ghế trong lớp học bị lửa thiêu rụi. May mắn, thời điểm này các thầy cô giáo và học sinh đều tập trung ở tầng 1 của trường nên vụ cháy không khiến ai bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được phối hợp điều tra làm rõ.

Sách vở, tài liệu trong lớp học bị thiêu cháy.

Lớp học bị cháy đen.

Khói đen cháy ra cả trần phòng bên ngoài.

Sách vở học sinh cháy nham nhở.