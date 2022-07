Trường đại học tốp đầu bị loại khỏi bảng xếp hạng Mỹ

Trường ĐH Columbia, Mỹ.

Trước đó, tháng 9/2021, cùng với Trường ĐH Harvard, Trường ĐH Columbia, thành viên Ivy League, được xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng những trường tốt nhất nước Mỹ năm 2022 do US News bình chọn.

Tuy nhiên, tháng 2 năm nay, GS Toán học Michael Thaddeus, Trường ĐH Columbia, đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong dữ liệu do nhà trường gửi cho US News như số lượng lớp học, tỷ lệ giảng viên có bằng cấp, tỷ lệ sinh viên, tỷ lệ chi tiêu ngân sách cho giảng dạy...

US News đã liên hệ với trường đại học và yêu cầu cung cấp thông tin chứng minh dữ liệu đã gửi trước đó. Tuy nhiên, ngày 1/7, thời hạn cuối cùng nộp thông tin xác thực, Trường ĐH Columbia tuyên bố không gửi dữ liệu trong năm nay và sẽ tự xem xét quy trình thu thập, tổng hợp dữ liệu.

Theo US News, do Trường ĐH Columbia không thể đưa ra bằng chứng xác minh, tạp chí sẽ loại trường khỏi danh sách xếp hạng. Điều này đồng nghĩa nhà trường không còn tên trong bất kỳ bảng xếp hạng nào do US News bình chọn.

Ông Ben Chang, người phát ngôn của nhà trường, cho biết: "Vì đây là vấn đề về tính chính trực, chúng tôi sẽ không đi tắt đón đầu. Columbia đang tiến hành kiểm tra quá trình thu thập và tổng hợp dữ liệu. Chúng tôi sẽ không gửi thông tin cho US News trong thời điểm này".