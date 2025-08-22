Trường Đại học đề xuất giải pháp phát triển bền vững lĩnh vực sinh học và nông nghiệp

Các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm của doanh nghiệp bên lề Hội thảo.

Hội thảo Quốc tế Sinh học – Nông nghiệp lần thứ 2 (CBA2025) tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như: Di truyền và sinh học phân tử; tin sinh học và hệ gen trong nông nghiệp; công nghệ sinh học dược liệu và hệ thống canh tác thông minh; công nghệ sinh học môi trường và nông nghiệp tuần hoàn; chăn nuôi thông minh; khoa học thú y và kiểm soát dịch bệnh; thủy sản và nuôi trồng thủy sản bền vững; bảo tồn đa dạng sinh học và công nghệ sinh học ứng dụng. Đây là những vấn đề khoa học cấp thiết, đồng thời cũng là mối quan tâm thiết thực của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.



Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tặng hoa và quà lưu niệm cho các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của 300 đại biểu là các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước. Ngoài 4 báo cáo chính được trình bày tại phiên toàn thể, Hội thảo còn có 4 tiểu ban với 20 báo cáo được trình bày trực tiếp.

Hội thảo lần này chính là diễn đàn khoa học uy tín để các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực sinh học và nông nghiệp; Thảo luận các xu hướng, giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một trong bốn báo cáo chính trình bày tại phiên toàn thể của Hội thảo.

PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đặt vấn đề: "Nhân loại đang đứng trước nhiều thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên, trong khi nhu cầu về lương thực, thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, những tiến bộ vượt bậc của công nghệ sinh học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hệ thống canh tác thông minh mở ra nhiều cơ hội mới. Chính vì vậy, chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số” mang tính thời sự và ý nghĩa đặc biệt".

Bên lề Hội thảo cũng đồng thời diễn ra Triển lãm sản phẩm Khoa học công nghệ của doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong cả nước; tổ chức các hoạt động ký kết hợp tác quốc tế và tham quan học thuật, trải nghiệm văn hóa tại thành phố Đà Nẵng.

Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua hội thảo lần này, những trao đổi, thảo luận và hợp tác khoa học sẽ không chỉ dừng lại ở học thuật, mà còn mở ra các kết nối chiến lược giữa trường đại học – doanh nghiệp – cộng đồng; góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sinh học và nông nghiệp.