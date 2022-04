Trước mùng 1/4 âm: 5 cung hoàng đạo có quý nhân giúp đỡ, tình thăng hoa, tiền rủng rỉnh

KIM NGƯU (21/4-20/5)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu luôn có tham vọng lớn và tương đối ổn định trong công việc, trước mùng 1/4 âm là thời gian phát triển sự nghiệp nhanh nhất đối với Kim Ngưu. Năm 2022 này, tài sản của Kim Ngưu được dự đoán sẽ vượt mức đặt ra.

Tử vi cho biết trước mùng 1/4 âm, Kim Ngưu vẫn sẽ gặp phải vài thách thức, nhưng những vấn đề này không nghiêm trọng và sẽ được giải quyết 1 cách nhanh chóng.

Đa số các khoảng thời gian trong năm 2022, cuộc sống của Kim Ngưu sẽ luôn được suôn sẻ, thuận lợi như mong muốn.

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Xử Nữ là người thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn. Đây là những người ham học hỏi, thích được tìm hiểu thêm những kiến thức mới và học một hiểu mười.

Ngay từ khi còn nhỏ, Xử Nữ luôn là học sinh xuất sắc, có năng lực vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Bên cạnh đó, Xử Nữ cũng là người có tài giao tiếp, có thể kết giao được với nhiều kiểu người, xây dựng được nhiều kiểu mối quan hệ. Trong cuộc sống, Xử Nữ thường có tầm nhìn độc đáo, đầu óc thông thái, lại luôn có được quý nhân kề bên nên cuộc sống thành công bội phần.

Tuy có những lúc gặp khó khăn thử thách nhưng nó chỉ là giai đoạn nhất thời. Thời gian qua, Xử Nữ có thể đã vất vả nhiều rồi, tử vi học nói rằng trước mùng 1/4 âm là thời điểm lý tưởng để những Xử Nữ thực hiện hóa ước mơ của mình.

Vận may đang tìm đến với Xử Nữ, nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ xây dựng được cuộc sống giàu có, viên mãn.

MA KẾT (22/12-19/1)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Ma Kết bước vào năm Nhâm Dần với một tâm thế hoàn toàn khác. Ma Kết được cho là sẽ có sức khỏe dồi dào, cuộc sống riêng tư đầy viên mãn, hạnh phúc, sự nghiệp không ngừng phát triển.

Năm Nhâm Dần, Ma Kết có quý nhân hỗ trợ, khả năng thăng tiến cao nhưng tất nhiên, nỗ lực của Ma Kết vẫn là điều quan trọng nhất.

Tử vi cho biết trước mùng 1/4 âm, Ma Kết sẽ gặt hái được nhiều thành tựu. Đặc biệt với Ma Kết đang tự làm ăn kinh doanh thì đây chính là cơ hội để bạn kiếm được bộn tiền.

Với Ma Kết làm công ăn lương sẽ có cơ hội tỏa sáng, khẳng định được giá trị của mình. Từ đó, Ma Kết dễ dàng được cất nhắc cuộc sống vì thế cũng thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều.

Ma Kết ngay từ lúc lọt lòng đã được hưởng nhiều phúc khí, mang thân phận cao quý và được thần may mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh Ma Kết vô cùng tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống.

SONG TỬ (21/5-21/6)

Song Tử sinh ra đã có ánh hào quang và cao quý bủa vây, và nghiễm nhiên đem lại nguồn may mắn lớn cho gia đình của mình.

Tử vi cho biết Song Tử thông minh, tài giỏi, tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra, khi còn trẻ Song Tử còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho gia đình.

Trước mùng 1/4 âm, Song Tử rất may mắn và thành đạt. Ngay cả khi không sinh ra trong gia đình giàu có, Song Tử cũng luôn rất tham vọng bất kể là nam hay nữ.

Đặc biệt, Song Tử có cuộc sống vô cùng thuận lợi, may mắn. Đường hôn nhân cũng hanh thông, lập gia đình có đủ "nếp tẻ", con cái giỏi giang, hiếu thảo.



Đặc biệt Song Tử phúc thêm phúc, lộc thêm lộc, suốt đời có quý nhân giúp đỡ, học hành giỏi giang, công danh sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Song Tử gọi vận quý nhân, may mắn đến cho gia đình, đảm bảo ngày càng giàu sang, sung túc.

BỌ CẠP (24/10-22/11)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Bọ Cạp liên tiếp gặp những chuyện may mắn trong cuộc sống là do có Phúc tinh chiếu mệnh, chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ thành không có.

Trước mùng 1/4 âm, Bọ Cạp có cuộc sống càng sung sướng, gia đình trong ấm ngoài êm, tài vận thuận buồm xuôi gió và có số làm quan to, hưởng nhiều phúc lộc.

Bọ Cạp mang trong mình tính cách độc lập, hào sảng, phóng khoáng và vô cùng lạc quan, Bọ Cạp luôn biết cách biến thách thức trong cuộc sống thành cơ hội để thể hiện sức sống mạnh mẽ, kiên cường của mình.

Đây cũng chính là cung hoàng đạo tài phúc song toàn nhất trong 12 cung hoàng đạo.

