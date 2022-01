Trước khi xóa camera, cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành 'không có ý định đưa con đi cấp cứu'?

Vào ngày bé V.A. (8 tuổi, ngụ tại quận 1, TP.HCM) mất (22/12/2021), Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột bé A.) khai ông ta đi làm, không chứng kiến con bị đánh. Khi về thấy con ngất lịm, Thái sơ cứu và đưa con tới bệnh viện.



Theo Tuổi trẻ, trong thời gian chờ bé A. cấp cứu ở bệnh viện, Thái được người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) kể việc Trang hành hung con. Tuy nhiên, ông ta không tố giác hay trình báo mà vào điện thoại di động có kết nối camera ở nhà để xóa dữ liệu.

"Khi cơ quan điều tra hỏi lý do xóa camera, có thời điểm Thái khai rằng sợ vụ việc của con liên lụy đến Thái và Trang, bởi trước đó Trang từng đánh cháu khi dạy học. Bản thân Thái không muốn một "tai nạn" có thể cướp mất đi người thân của mình, lại còn ảnh hưởng đến những người thân khác", Tuổi trẻ dẫn thông tin liên quan lời khai của Thái.

Mới đây, cơ quan công an đã khôi phục được một số đoạn camera mà Thái đã xóa.

Một nguồn tin chia sẻ trên tờ Tri thức trực tuyến, các đoạn camera mà công an khôi phục không hoàn toàn xuyên suốt. Cơ quan công an đang làm rõ động cơ Thái xóa dữ liệu camera.

Theo Dân trí, cơ quan công an đang giám định các đoạn clip từ camera an ninh nhà Thái và các chứng cứ khác trong vụ án.

Tờ Dân trí dẫn nguồn tin cho biết, ban đầu khi Trang gọi về lúc A. nguy kịch, Thái sơ cứu cho con nhưng không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện. Thế nhưng, tình trạng chấn thương của bé A. quá nặng, cơ thể cháu không còn phản xạ nên Thái báo bảo vệ tòa nhà để phụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Những lời khai của Thái ở thời điểm chưa bị bắt so với khi một số đoạn camera được khôi phục, đã cho thấy người cha cố tình khai gian nhiều tình tiết. Thái đã nhiều lần chứng kiến người tình đánh con gái mà không can ngăn, thậm chí còn bôi thuốc cho con. Tuy nhiên, trước đó Thái khai không biết vết thương trên đầu con là do bị đánh. Chính Thái đã đưa bé A. đi viện khâu vết thương trên đầu bé.

Mới đây, mạng xã hội xôn một đoạn tin nhắn được cho là của Nguyễn Kim Trung Thái trả lời khi một phụ huynh trong lớp học của bé V.A. hỏi thăm. Cụ thể, khi phụ huynh kia hỏi chuyện bé A. gặp chuyện thì nhận được phản hồi: "Bé gặp tai nạn mất anh à, còn chuyện dư luận mình không muốn bàn thêm. Kết quả giám định mới là bằng chứng rõ ràng nhất".

Theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh tập trung điều tra, củng cố hành vi, chứng cứ để xử lý vụ án điểm. Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ lên cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

