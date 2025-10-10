Trúng "vận đỏ", 6 con giáp phát tài từ nay đến cuối năm

Theo trang Sohu, từ tháng 7 trở đi, vận mệnh của 6 con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu, Hợi đổi chiều cả về sự nghiệp lẫn tài lộc, đạt được những thành tựu ấn tượng.

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ tháng 7, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Thêm nữa, con giáp này được cấp trên đánh giá cao, có nhiều cơ hội bứt phá hoặc thăng thức.

Nếu tuổi Sửu khởi nghiệp, con giáp này sẽ dễ dàng nắm bắt xu hướng, thị hiếu và kiếm được nhiều tiền. Đáng chú ý, không chỉ nguồn thu nhập thường xuyên mà thu nhập phụ cũng sẽ sẽ tăng lên.

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ tỏa sáng trong ngành công nghiệp sáng tạo! Các tác phẩm và công nghệ do con giáp này tung ra được kỳ vọng dẫn đầu xu hướng.

Song song đó, các doanh nhân tuổi Dần cũng có khả năng nhận được trợ cấp chính sách và hỗ trợ tài chính.

Tài lộc của con giáp này vượt ngoài mong đợi, ở cả thu nhập thường xuyên lẫn không thường xuyên.

Tài lộc của tuổi Dần vượt ngoài mong đợi. Ảnh: unsplash

Tuổi Mão

Kể từ tháng 7, công việc của tuổi Mão khởi sắc rõ rệt.

Những khó khăn trước đó sẽ dần được tháo gỡ. Con giáp này có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân hoặc những người có kinh nghiệm, giúp vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu.

Khả năng giao tiếp tốt sẽ giúp tuổi Mão mở rộng các mối quan hệ có lợi cho công việc.

Thu nhập ổn định và có thể có thêm các khoản thu từ các nguồn phụ hoặc những món quà bất ngờ.

Tuổi Thìn

Về sự nghiệp, những dự án đã ấp ủ có khả năng thành công lớn, đặc biệt là những dự án liên quan đến sự sáng tạo hoặc công nghệ. Ngoài ra, quan hệ đồng nghiệp và cấp trên cũng hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tuổi Thìn.

Tài chính người tuổi Thìn có xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Ngoài thu nhập chính, con giáp này có thể nhận được các khoản thưởng, lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đó.

Đây cũng là thời điểm tốt để xem xét các kế hoạch đầu tư mới.

Tuổi Dậu

Trang Sohu dự báo khoảng thời gian từ tháng 7 đến cuối năm là giai đoạn tuổi Dậu đón tài lộc.

Trong công việc, tuổi Dậu có những đề xuất gây chú ý và dốc hết sức xúc tiến. Chính vì vậy, con giáp này mau chóng được đề bạt lên vị trí cao hơn, hoặc được cấp trên giao trọng trách.

Những doanh nhân tuổi Dậu thu hút được nguồn vốn đầu tư thông qua những đột phá về công nghệ. Có thể nói, từ tháng 7 trở đi, đầu tư đúng đắn vào các ngành chiến lược trọng điểm sẽ mang lại thu nhập kỳ vọng cho con giáp này.

Tuổi Hợi

Từ tháng 7 trở đi, vận may của tuổi Hợi rất tốt, đặc biệt là vào tháng 7.

Trong công việc, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, hiệu suất làm việc tăng vọt. Những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông hoặc bán hàng có thể giành được các dự án, đơn hàng lớn nhờ vào uy tín và kỹ năng đàm phán mạnh mẽ.

Về tài chính, tuổi Hợi có thể nhận được lợi nhuận cao hơn khi đầu tư vào bất động sản. Con giáp này cũng có thể được thừa hưởng tài sản khá lớn do được thừa kế hoặc nhận được phần thưởng.

(theo Sohu)