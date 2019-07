Trung Quốc và 4 vũ khí ngăn chặn ông Trump tái đắc cử

Nhà tỉ phú họ Quách khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng chi tiết của cuộc vận động trên đã được Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tiết lộ gần đây ở Bắc Kinh.

Theo đó, chiến dịch này đã được tiến hành kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hồi năm 2018 và liên quan đến việc tranh thủ các phần tử thân Trung Quốc bên trong nước Mỹ để chấm dứt chính quyền Tổng thống Trump sau 4 năm.

"Trung Quốc đã phản đối các cường quốc phương Tây cố gắng can thiệp vào chính trị nội địa của Trung Quốc. Thế nhưng, trên thực tế, Trung Quốc không chỉ cố gắng can thiệp vào nền chính trị nước Mỹ, họ còn đang can thiệp công khai vào cuộc bầu cử của Mỹ" - ông Quách nói với báo điện tử Washington Free Beacon.



Theo ông này, Ủy ban An ninh quốc gia Trung Quốc đã đưa ra những chỉ dẫn rất rõ ràng rằng ông Trump không được phép giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Triển khai các nguồn lực tình báo và ảnh hưởng của mình tại Mỹ, phía Trung Quốc đang nỗ lực khai thác sự chia rẽ khốc liệt về chính trị giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa trong việc tìm cách loại bỏ chính quyền của ông Trump.

Thực ra, sự can thiệp của Trung Quốc vào nền chính trị nước Mỹ đã lần đầu tiên được Tổng thống Trump tiết lộ hồi tháng 9-2018 và Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã nói đến trong bài phát biểu một tháng sau đó.

Theo ông Quách, các hoạt động nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được nêu trong một loạt chỉ thị của Ủy ban An ninh quốc gia. Ông này nhấn mạnh Phó Chủ tịch họ Vương cho biết Trung Quốc có kế hoạch sử dụng "4 vũ khí" để làm hỏng kế hoạch tái đắc cử của ông Trump.

Biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump ở TP Ann Arbor, bang Michigan. Ảnh: METRO TIMES

Vũ khí đầu tiên được Trung Quốc sử dụng để chống lại Tổng thống Trump là sử dụng các nhà lãnh đạo tài chính ở Phố Wall.



Vũ khí chính trị thứ hai trong chiến dịch chống ông Trump là các nhà lãnh đạo chính trị và vận động hành lang ở Washington, những người có thể tranh thủ chống lại ông chủ Nhà Trắng.

Công cụ thứ ba trong chiến dịch của Trung Quốc là các phương tiện truyền thông xã hội và tin tức chính thống của Mỹ, nhiều trong số đó đã được chứng minh là thù địch với ông Trump.

Ông Quách nêu thẳng tên các phương tiện truyền thông như Google, Facebook, cũng như các tờ báo như Wall Street Journal, New York Times, Washington Post.

Tuyến tấn công thứ tư là nỗ lực của Trung Quốc để thâu nạp người Hoa ở hải ngoại và người Mỹ gốc Á, các nhóm đã phát triển quyền lực chính trị thông qua sự giàu có và các khoản tài trợ chính trị và quyền bỏ phiếu.