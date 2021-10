Trung Quốc "sôi gan" với WHO, nhắc đến 1 cuộc chiến tranh: Hé lộ điều kiện tiên quyết để điều tra Covid

Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ trích Mỹ đang theo đuổi "những chiêu trò cũ" và so sánh cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 với vụ Mỹ cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt trước đây.

"Vào đầu thế kỷ này, các cơ quan tình báo Mỹ đã thêu dệt tin tức rằng Iraq 'đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân'... và Mỹ đã khơi mào cuộc chiến tranh Iraq, gây nên thảm họa kéo dài cho người dân Iraq," Nhân dân Nhật báo lên tiếng trong bài xã luận đăng tải ngày 1/10.

"Với bài học lịch sử nhãn tiền, Mỹ đang hồi sinh những chiêu trò cũ của họ trong cuộc truy tìm nguồn gốc Covid-19."

Ngày 5/2/2003, Ngoại trưởng Colin Powell đã trình bày tại cuộc họp Hội đồng Bảo an các bằng chứng Iraq cất giấu vũ khí huỷ diệt hàng loạt và có quan hệ với Al-Qaeda. Tuy nhiên, năm 2004, chính ông đã thừa nhận đây là những bằng chứng giả (Ảnh: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

Báo đảng Trung Quốc tố Washington "đe dọa và dụ dỗ" ban thư ký của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời bày tỏ mối nghi ngờ về tính khách quan của nhóm cố vấn khoa học mới (Sago) do WHO đề xuất nhằm tái khởi động điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.

Sago sẽ dẫn dắt phương hướng điều tra tiếp theo của WHO trong việc tìm hiểu về virus SARS-Cov-2, theo thông cáo của tổ chức này.

Bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo được đề tên tác giả Zhong Sheng. Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), đây là bút danh thường được tờ báo này sử dụng để bày tỏ quan điểm trong các vấn đề quốc tế quan trọng.

Bài báo lập luận rằng Trung Quốc không thể đặt lòng tin vào Sago chừng nào Mỹ chưa sẵn sàng cho phép các chuyên gia của Sago tiếp cận căn cứ Fort Detrick và phòng thí nghiệm thuộc Đại học North Carolina - hai địa điểm mà Bắc Kinh đã đưa ra giả thuyết là có mối liên hệ với nguồn gốc virus corona.

Giả thuyết này cũng là sự trả đũa của Trung Quốc nhằm vào các cáo buộc chưa được chứng minh, nói rằng SARS-Cov-2 có thể bị rò rỉ do một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - nơi các ca mắc Covid-19 đầu tiên được xác định.

Bài xã luận thể hiện lập trường cứng rắn của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh WHO và nhiều lãnh đạo quốc tế thúc ép Trung Quốc hợp tác với nỗ lực nghiên cứu sâu hơn về nguồn gốc Covid-19. Thời hạn chót để các chuyên gia ứng tuyển vào Sago đã khép lại hôm 30/9.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 30/9 lặp lại lời kêu gọi đẩy nhanh tiến độ điều tra giai đoạn 2 "với sự hợp tác của Trung Quốc và tất cả các nước" sớm nhất có thể.

Cuộc điều tra giai đoạn 1 diễn ra đầu năm nay khép lại vào tháng 2 sau khi nhóm 14 chuyên gia quốc tế của WHO đến Vũ Hán. Báo cáo chung giữa WHO và Trung Quốc, công bố tháng 3/2021 kết luận giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "hầu như không có khả năng", nhưng kết luận này vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Các quan chức y tế Trung Quốc phản đối mạnh mẽ đề xuất điều tra giai đoạn mới tại nước này.