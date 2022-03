Trung Quốc phản ứng về đề xuất làm trung gian hòa giải cho xung đột Nga-Ukraine

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo (Trung Quốc), trả lời câu hỏi rằng liệu nước này có thể làm trung gian hòa giải và bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) ngày 30/3 cho biết, Bắc Kinh đã và đang làm hết sức mình vì hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giảm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân. Ảnh: cnsphoto

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Vương Văn Bân nêu rõ: "Trung Quốc ủng hộ tất cả các nỗ lực ngoại giao có lợi cho việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine và hoan nghênh các cuộc đối thoại và đàm phán giữa Nga và Ukraine".



Theo người phát ngôn trên, Trung Quốc luôn coi trọng các mối quan ngại an ninh chính đáng của mỗi nước và ủng hộ tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác lâu dài cũng như ủng hộ việc thiết lập một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững.

Ông Vương Văn Bân lưu ý, Trung Quốc sẽ nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để tìm cách sớm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine và sớm khôi phục hòa bình ở châu Âu.

Nhận định về vòng đàm phán hòa bình trực tiếp kéo dài 3 giờ giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3. Ông Vương Văn Bân cho biết Trung Quốc nhận thấy rằng cả hai bên đã phát đi những tín hiệu tích cực trong cuộc đàm mới này và cộng đồng quốc tế nên ủng hộ hai bên tiếp tục đàm phán để đạt được kết quả cũng như hòa bình lâu dài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Bắc Kinh cho rằng đối thoại và đàm phán là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine kiên trì thực hiện. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế nên nói và làm nhiều hơn nữa những điều có lợi cho đối thoại và đàm phán, tránh những hành vi "đổ thêm dầu vào lửa" và làm gia tăng căng thẳng, cũng như những hành vi gây trở ngại cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng ngoại giao.

Theo một thông báo trước đó của hãng Reuters, trong cuộc đàm phán ngày 29/3, Nga cho biết họ sẽ giảm đáng kể các hoạt động quân sự gần thủ đô Kiev và thành phố Cherniviv ở phía bắc Ukraine. Phía Ukraine cũng đưa ra đề xuất "trung lập", hy vọng sẽ được cộng đồng quốc tế bảo đảm về an ninh.