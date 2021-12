Trung Quốc khiến thế giới có nguy cơ "đứng yên" hơn 40 ngày: Liệu khoa học có ủng hộ?

Do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt đối với thuỷ thủ đoàn, các nhà khai thác tàu trung chuyển tại các cảng ở miền nam Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng dịch vụ ít nhất sáu tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Giới vận tải biển cho rằng đây là một quyết định có khả năng làm gia tăng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang căng thẳng. Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), Trung Quốc là một trong những quốc gia áp dụng thời gian cách ly dài nhất thế giới - đây là một phần trong chính sách Zero Covid được ghi nhận đã giúp nước này thành công trong việc duy trì số ca tử vong do dịch bệnh ở mức rất thấp. Theo chiến lược này, các ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng và những ca tiếp xúc gần nhanh chóng được cách ly, và sau khi phát hiện ca nhiễm, chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng tiến hành xét nghiệm toàn thành phố để truy vết các ca còn lại trong cộng đồng. Điều này cũng có nghĩa là các du khách đến Trung Quốc trước tiên phải tự cách ly và thời gian cách ly cũng dài hơn so với hầu hết những nơi khác.

Thời gian cách ly ở Trung Quốc kéo dài bao lâu?

Thời gian cách ly tùy thuộc vào thành phố và tỉnh, nhưng thông thường là 21 ngày.

Ví dụ, những người đến Bắc Kinh phải cách ly bắt buộc 14 ngày trong khách sạn, sau đó là 7 ngày tự cách ly ở nhà hoặc khách sạn, và tiếp theo là 7 ngày "theo dõi sức khỏe".

Tại Thâm Quyến, người đến từ Hồng Kông cần phải cách ly 14 ngày, sau đó thêm 7 ngày theo dõi các triệu chứng. Sau thời gian bắt buộc, họ có thể đề nghị được tự cách ly tại nhà trong khoảng thời gian còn lại.

Một số tỉnh thành yêu cầu thời gian cách ly dài hơn. Ví dụ, những người đến Thẩm Dương phải cách ly bắt buộc 28 ngày trong một khách sạn, và sau đó tự "theo dõi sức khỏe" trong vòng 28 ngày tiếp theo.

Khoa học nói gì?

Thời gian cách ly được quyết định dựa trên thời gian người mắc COVID-10 ủ bệnh - tức là từ khi họ bắt đầu nhiễm đến khi có triệu chứng.

Chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu có thời gian ủ bệnh khoảng 6 ngày, trong khi biến thể Alpha có thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 3 ngày. Theo một nghiên cứu về đợt bùng phát ở Quảng Đông từ tháng 5 đến tháng 6 được công bố trên tạp chí EClinicalMedicine, biến thể Delta dễ lây lan hơn có thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày.

Theo cơ quan y tế Hồng Kông, hầu hết những người mắc COVID-19 biểu hiện triệu chứng trong vòng 14 ngày kể từ khi nhiễm virus, trong đó phổ biến nhất là 5 ngày.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi đó, nhà dịch tễ học Ben Cowling và nhà virus học Jin Dong-Yan của Đại học Hồng Kông cho rằng khoảng thời gian 14 ngày cách ly là "quá đủ".

Ông Jin cho rằng đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ, thời gian cách ly có thể được rút ngắn hơn nữa do kháng thể trong người họ có thể rút ngắn thời gian phát tán của virus.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc cách ly 21 ngày tại một khách sạn có thể gây ra những lo ngại về vệ sinh, hoặc làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Đầu tháng này, các nhà chức trách y tế Hồng Kông đã tăng cường các biện pháp để hạn chế sự lây truyền của virus SARS-CoV-2 trong các khách sạn cách ly, sau khi các chuyên gia y tế cho biết một người đàn ông có khả năng đã nhiễm biến thể Delta Plus từ phòng bên cạnh, khi cả hai mở cửa phòng của họ để lấy đồ ăn.

Mặc dù khá hiếm nhưng một số nghiên cứu đã cho thấy một tỷ lệ nhỏ các trường hợp có thể có thời gian ủ bệnh lâu hơn 14 ngày. Ví dụ, hồi tháng 10 vừa qua, một người phụ nữ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày thứ 26 sau khi đến Hồng Kông từ Mỹ.

Những nơi khác áp dụng cách ly ra sao?

Ở các quốc gia và vùng lãnh thổ đã quyết định "sống chung" với COVID-19, thời gian cách ly được rút ngắn hoặc thậm chí được loại bỏ.

Ví dụ, ở Anh, những người chưa tiêm phòng đủ 2 liều vaccine chỉ cần cách ly trong 10 ngày, trong khi những người đã tiêm 2 liều vaccine có thể bỏ qua hoàn toàn bước này.

Các biện pháp chống dịch khác nhau được triển khai tùy theo tiểu bang và các thành phố ở Mỹ. Ví dụ, không có hạn chế nào đối với các du khách đến bang New York và California, nhưng chính quyền địa phương khuyến khích du khách tự cách ly trong 7 ngày nếu họ chưa tiêm đủ 2 liều vaccine.

Singapore cho phép khách du lịch đã được tiêm đủ 2 liều vaccine nhập cảnh mà không cần cách ly nếu họ đến từ một số quốc gia như Úc, Hàn Quốc và Mỹ. Du khách từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan cũng có thể nhập cảnh mà không cần tiêm chủng, và họ chỉ cần tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 sau khi họ nhập cảnh.

Một số quốc gia khác lại áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn. New Zealand chỉ đón du khách không có giấy xét nghiệm từ một số quốc đảo Thái Bình Dương. Những du khách khác đến đất nước này với "mục đích quan trọng" phải cách ly trong 7 ngày tại khách sạn và sau đó tự cách ly tại nhà cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm vào ngày thứ 9.

Du khách đến đảo Đài Loan cần cách ly 14 ngày trong khách sạn hoặc địa điểm cách ly tập trung.



Khi nào Trung Quốc điều chỉnh chiến lược?

Trong khi các chính quyền địa phương ở Trung Quốc chưa có thông báo mới về kế hoạch rút ngắn thời gian cách ly, thì một số nơi còn làm nghiêm ngặt hơn vì đợt bùng phát mới vào đầu tháng 10.

Chính phủ Trung Quốc cũng chưa cho biết khi nào họ sẽ nới lỏng các hạn chế biên giới. Tuy nhiên, chuyên gia hàng đầu về các bệnh đường hô hấp Chung Nam Sơn cho biết, Trung Quốc có thể mở cửa trở lại nếu tỷ lệ tử vong do COVID-19 được kiểm soát ở mức 0,1% và nếu như 1 người nhiễm bệnh chỉ lây nhiễm cho trung bình từ 1 đến 1,5 người.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã giảm xuống còn khoảng 2% vào tháng 11, trong khi các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao có tỷ lệ tử vong do dịch bệnh thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu.

Chẳng hạn, tỷ lệ tử vong do biến thể Delta đối với những người đã được tiêm chủng ở Anh là từ 0,14 đến 0,18%, theo chuyên gia Jin.

Dự kiến kể từ tháng này, Trung Quốc đại lục sẽ bắt đầu nới lỏng quy định đối với những người đến từ đặc khu Hồng Kông - theo đó vài trăm người mỗi ngày sẽ được phép nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục mà không cần cách ly./.