Trứng gà giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, nhưng nhóm người sau cần cẩn trọng khi ăn

Trứng gà là thực phẩm phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Cho dù được chế biến theo cách nào, trứng đều được nhiều người ưa chuộng vì dễ ăn, dễ nấu và đặc biệt giàu dinh dưỡng.

Dưới đây, chuyên gia dinh dưỡng người Anh Jo Lewin chia sẻ những thông tin vô cùng ấn tượng về loại thực phẩm rẻ tiền này.

Dinh dưỡng trong trứng gà

Cả lòng trắng và lòng đỏ trứng gà đều giàu chất dinh dưỡng, bao gồm protein, vitamin và khoáng chất. Lòng đỏ chứa các vitamin tan trong chất béo (như vitamin D và E) và các axit béo thiết yếu; trong khi phần lớn protein được tìm thấy trong lòng trắng trứng.

Một quả trứng gà kích thước trung bình được luộc chín chứa:

- 84 kcal

- 8,3g protein

- 5,7g chất béo

- 1,6g chất béo bão hòa

- 18mcg folate

- 1,89mcg vitamin D

Cả lòng trắng và lòng đỏ trứng gà đều giàu chất dinh dưỡng.

5 lợi ích sức khỏe của trứng

1. Giàu dinh dưỡng

Trứng nguyên quả rất giàu dinh dưỡng, cung cấp hầu hết mọi chất dinh dưỡng bạn cần. Trứng chứa một số chất dinh dưỡng khó tìm thấy như vitamin D và B12, iốt. Trứng được coi là nguồn cung cấp protein 'hoàn chỉnh' vì chúng chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu mà con người cần từ chế độ ăn.

2. Có thể tăng cường sức khỏe tim mạch

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, chẳng hạn như betaine và choline. Một nghiên cứu trên gần nửa triệu người ở Trung Quốc cho thấy ăn một quả trứng mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mọi người cũng cần có một lối sống lành mạnh để có thể nhận được trọn vẹn lợi ích.

3. Là nguồn cung cấp choline dồi dào

Trứng là một trong những nguồn cung cấp choline tốt nhất. Chất dinh dưỡng ít được nói đến này cần thiết cho tất cả mọi người để hình thành màng tế bào và cần thiết cho chức năng não, bao gồm cả trí nhớ. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, khi việc cung cấp đầy đủ choline cần thiết cho sự phát triển bình thường của não bộ.

Trứng là một trong những nguồn cung cấp choline tốt nhất. Chất dinh dưỡng này cần thiết cho tất cả mọi người để hình thành màng tế bào và cần thiết cho chức năng não.

4. Tốt cho mắt

Khi chúng ta già đi, thị lực thường bắt đầu kém đi. Tuy nhiên, có một số chất dinh dưỡng hữu ích trong chế độ ăn cân bằng có thể giúp tăng cường sức khỏe của mắt.

Trứng là một ví dụ về thực phẩm tốt cho mắt. Lòng đỏ trứng chứa một lượng lớn carotenes, đặc biệt là lutein và zeaxanthin, những chất này rất quan trọng để ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Trứng cũng là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, loại vitamin cần thiết cho thị lực tốt.

5. Có thể hỗ trợ quản lý cân nặng

Trứng rất giàu protein, đem lại cảm giác no lâu hơn so với chất béo hoặc carbohydrate. Trên thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng bữa sáng với trứng đem lại cảm giác no lâu hơn bữa sáng với carb có lượng calo tương đương. Cuối cùng, cảm giác no lâu có thể giúp giảm lượng calo bạn tiêu thụ trong cả ngày.

Nhóm người cần cẩn trọng khi ăn trứng

Theo thông tin trên trang Livescience, những người mắc bệnh tiểu đường và có thể bị cholesterol cao hoặc tăng huyết áp nên theo dõi cẩn thận lượng trứng ăn hằng ngày.

Một phân tích đăng trên Tạp chí Tim mạch Canada cho thấy những bệnh nhân tiểu đường ăn một quả trứng mỗi ngày có nhiều khả năng mắc bệnh tim mạch hơn. Ăn lòng trắng trứng thay vì toàn bộ quả trứng có thể là một lựa chọn tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Trường Y tế Công cộng Harvard cũng lưu ý rằng mọi người nên chú ý đến những món ăn kèm với trứng. Phô mai, giăm bông, thịt xông khói, bánh mì trắng và các món yêu thích khác có thể chứa nhiều calo và chất béo bão hòa.

Ngoài ra, nếu ăn trứng sống, bạn có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn salmonella. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến nghị nấu chín tất cả các loại trứng cho đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều săn chắc.

Một số người có thể bị dị ứng trứng. Theo Trường Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Mỹ, có tới 2% trẻ em bị dị ứng trứng, hầu hết các trường hợp này đều hết dị ứng ở độ tuổi 16 hoặc 17. Những người bị dị ứng trứng có thể bị phát ban hoặc nổi mề đay, khó thở hoặc đau dạ dày sau khi ăn trứng. Sốc phản vệ cũng có thể xảy ra, nhưng khá hiếm.

