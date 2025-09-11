Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào”

Một người đàn ông ở Bắc Kinh, Trung Quốc từng trải qua cú sốc lớn trong đời khi cầm trên tay tấm vé số trúng giải độc đắc trị giá 5 triệu NDT (hơn 17,5 tỷ đồng), nhưng cuối cùng lại trắng tay. Sự việc hy hữu này xảy ra vào năm 2008, song đến nay vẫn còn được nhiều người nhắc lại như một trong những câu chuyện đặc biệt nhất liên quan đến xổ số ở Trung Quốc.

Tháng 3/2008, Thời báo Bắc Kinh đưa tin ông Uông Lượng Giải, quê gốc tỉnh Hà Nam, đang sinh sống tại Bắc Kinh, đã quyết định khởi kiện Trung tâm Xổ số Thể thao Trung Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông may mắn trúng giải độc đắc 5 triệu NDT. Niềm vui lớn chưa kịp trọn vẹn thì ông nhận tin sét đánh rằng trung tâm xổ số này từ chối chi trả vì ông đến lĩnh thưởng quá hạn 19 ngày.

Uông Lượng Giải cho biết, sau khi mua vé số, ông trở về quê thăm gia đình và ở lại đó hơn 1 tháng. Khi quay lại Bắc Kinh, ông mới biết rằng tấm vé mình mua may mắn trúng độc đắc. Nhưng điều ông không ngờ được là thời hạn lĩnh thưởng đã kết thúc. Uông Lượng Giải nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Xổ số, trình bày tình huống và đề nghị được gia hạn.

Tuy nhiên, đề nghị này lập tức bị từ chối với lý do thời gian lĩnh thưởng đã được quy định rõ ràng là trong vòng 28 ngày. Đại diện trung tâm xổ số tuyên bố hủy bỏ giải vì không có người đến nhận, đồng nghĩa với việc Uông Lượng Giải sẽ không nhận được đồng nào. Cho rằng con số này quá ngắn và không hợp lý, ông quyết định khởi kiện trung tâm xổ số ra tòa.

Trường hợp của Uông Lượng Giải nhanh chóng làm dấy lên tranh luận về quy định lĩnh thưởng. Theo quy định “quản lý xổ số” ở Trung Quốc thời điểm đó, thời gian lĩnh giải thưởng thường là 60 ngày. Nếu trong thời hạn này không có ai đến nhận, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, tấm vé mà ông Uông mua lại có thời hạn ngắn hơn rất nhiều, chỉ 28 ngày.

Trả lời báo chí, ông Vương Tiết Hồng, giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Xổ số thuộc Đại học Bắc Kinh, cho rằng thời hạn lĩnh thưởng 28 ngày hoàn toàn hợp lệ. Ông khẳng định đây là quy định thống nhất, được in rõ ràng ở mặt sau của tấm vé và công khai rộng rãi.

(Ảnh minh họa)

Theo ông, với tư cách một người chơi xổ số lâu năm, đã có 7 năm kinh nghiệm kể từ khi mua tấm vé đầu tiên vào năm 2000, Uông Lượng Giải hoàn toàn phải nắm rõ điều này. Dù là người mua lần đầu cũng cần tìm hiểu kỹ các thuật ngữ và điều lệ cơ bản trước khi tham gia. Nếu cảm thấy quy định không hợp lý, họ có thể lựa chọn không mua vé thay vì tham gia rồi sau đó phản đối. Ông Vương cũng nhấn mạnh rằng luật chơi không thể bị thay đổi chỉ vì một cá nhân bỏ lỡ thời hạn lĩnh giải.

Sau nhiều phiên xử, Tòa án Tối cao Bắc Kinh cũng đưa ra quan điểm tương tự. Theo phán quyết, Uông Lượng Giải là người đã chơi xổ số suốt 7 năm, vì vậy ông được xem là đã quen thuộc với các quy định đổi thưởng. Thể lệ 28 ngày đã được cơ quan hành chính phê duyệt từ lâu, in trên vé số và công bố công khai bằng nhiều hình thức. Do đó, việc ông không kịp lĩnh thưởng hoàn toàn là sơ suất cá nhân, đồng thời cũng là thiếu sót trong việc tự bảo vệ quyền lợi của mình. Tòa tuyên bố thời hạn 28 ngày là đúng luật và bác đơn kháng cáo của ông.

Không chấp nhận kết quả, Uông Lượng Giải vẫn bày tỏ ý định tiếp tục gửi đơn lên tòa án cấp cao hơn, mong có thể lấy lại số tiền đã mất. Quá trình kiện tụng kéo dài đã khiến ông rơi vào trạng thái kiệt quệ. Trong suốt thời gian theo đuổi vụ kiện, ông không chỉ tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc, mà còn phải đối mặt với áp lực tinh thần rất lớn. Giải thưởng từng trong tầm tay giờ trở thành nguyên nhân khiến ông mệt mỏi, mất ngủ kéo dài và suy sụp. Dù sự việc đã lùi xa gần 2 thập kỷ, vụ kiện của ông Uông đến nay vẫn thường xuyên được nhắc đến trong các câu chuyện bên lề về xổ số ở Trung Quốc.

(Theo Beijing Times)