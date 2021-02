Trump nổi cáu với trợ lý vì nhỡ cuộc gọi của Putin

Một bộ phim tài liệu của đài BBC mang tên "Trump Takes On The World" đã tiết lộ câu chuyện cựu Tổng thống Mỹ được nhân viên thông báo rằng ông đã nhỡ cuộc gọi từ Tổng thống Nga Putin vì đang gặp cựu Thủ tướng Anh Theresa May vào thời điểm đó. Sau khi biết mình bị lỡ cuộc gọi của ông Putin, ông Trump được cho là đã mất bình tĩnh và nổi cáu với các trợ lý của mình.



Fiona McLeod Hill, giám đốc nhân sự lúc đó ở Phố Downing xác nhận với BBC rằng cựu Tổng thống Trump đã giận "đỏ mặt" trong cuộc họp với bà May tháng 1/2017.

"Ông Trump đã nói: "Cậu đang nói với tôi rằng ông Putin đã gọi điện đến Nhà Trắng và bây giờ cậu mới báo với tôi trong bữa trưa này?", McLeod Hill mô tả.

Sau khi bỏ lỡ cuộc điện thoại của ông Putin, ông Trump đã nói với nữ Thủ tướng Anh khi đó rằng: “Vladimir Putin là người duy nhất trên thế giới có thể hủy diệt Mỹ, và tôi đã không nhận cuộc gọi của ông ấy”.

Trước đó, bà May được cho là cũng “muốn nói chuyện với ông Trump về ông Putin” tại Nhà Trắng.

Những tiết lộ khác từ phim tài liệu của BBC bao gồm việc bà May bị bất ngờ ”khi ông Trump nắm tay bà khi họ đi qua Nhà Trắng.

McLeod Hill cho biết: “Ông ấy nắm tay nà ấy đi qua mọi người, khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên, và hóa ra, bà Theresa cũng ngạc nhiên".

"Bà ấy thực sự không thể rút tay lại, vì vậy bà ấy đã bị mắc kẹt... Và điều đầu tiên bà ấy nói là: "Tôi cần gọi cho Philip chỉ để cho ông ấy biết tôi đã nắm tay một người đàn ông khác trước khi vụ việc được truyền thông đưa tin".