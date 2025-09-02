TRỰC TIẾP: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9

Vào lúc 6h30 sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra các hoạt động như Lễ "Rước đuốc truyền thống"; Lễ Chào cờ; Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong đó, đáng chú ý là chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 30.000 người gồm: không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia), rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 30.000 người. Ảnh: Hải Hưng



Khán giả cả nước cũng sẽ lần đầu tiên được chứng kiến diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe. pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật quy tụ 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc.

Sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 6h00 ngày 2/9.