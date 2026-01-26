Trục phòng thủ cuối cùng ở Donetsk rung chuyển

Kênh Telegram Mash của Nga đưa tin, ba nghìn binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 156 đang đối mặt với nguy cơ chết cóng và thiếu thốn lương thực ở Kostiantynivka, do bị máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) và pháo binh Nga cắt đứt các tuyến đường tiếp tế tới thành phố này.

Được biết, sau khi đánh chiếm được các thành phố Pokrovsk và Myrnohrad ở phía tây Donetsk, Nga đã tập trung một lượng lớn binh lực tới bao vây và tấn công thành phố Kostiantynivka.

Mục đích của quân Nga là nhanh chóng đánh chiếm thành phố này, lập một bàn đạp ở hướng nam, hợp cùng mũi tấn công từ hướng bắc ở Lyman xuống, nhằm tấn công đánh chiếm chiếm toàn bộ trục phòng thủ cuối cùng ở Donetsk, gồm có: Sloviansk, Kramatorsk, Dzuzhkivka và Kostiantynivka.

Ở hướng tấn công phía bắc, lực lượng Nga đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên mặt trận Lyman (Krasny Liman) và đang rải mìn trên tuyến đường cao tốc dẫn đến Sloviansk.

Các báo cáo địa phương cho biết các đơn vị của Ukraine đang vội vàng rút lui khỏi vị trí của mình, lo sợ mất tuyến đường giao thông huyết mạch cung cấp tiếp tế cho thành phố.

Theo các nguồn phân tích, yếu tố then chốt dẫn đến thành công của Lực lượng Vũ trang Nga ở khu vực này của mặt trận là việc phá hủy các điểm vượt sông Seversky Donets gần các làng Mayaki và Bogorodichnoye, ngoại ô Sviatohirsk.

Hiện nay, quân Nga đang tấn công một bệnh viện trong thành phố Sviatohirsk, hiện được lực lượng Ukraine biến thành một cứ điểm phòng thủ.

Theo báo cáo về tình hình chiến sự ở thành phố Lyman, các nhóm quân cơ động của Nga hiện đang chiến đấu để chiếm giữ khu phức hợp bệnh viện địa phương và nhà ga xe lửa, còn lực lượng Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi làng Ozernoye.

Điều này sẽ cho phép Lực lượng Vũ trang Nga tiến đến Krivye Luki và mở đường đến Rai-Aleksandrivka, một trong những cứ điểm quan trọng của Ukraine trên tuyến đường đến Sloviansk.

Sau khi giải phóng làng Dibrova, Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu rải mìn trên con đường nối Lyman với Sloviansk. Nếu thành công của chiến dịch này, quân Nga về cơ bản đã bao vây một lực lượng lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cắt đứt nguồn tiếp tế của họ.

Theo các quan chức Quân đội Nga, khu vực duy nhất thuộc hướng Lyman mà lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn giữ được ổn định là làng Drobyshevo. Mặc dù hiện nay quân Nga đã dừng tiến công nhưng rất có thể, họ sẽ tái tấn công khu vực này, sau khi giải phóng hoàn toàn Sviatohirsk.