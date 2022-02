Trong vòng 3 ngày, Trung Quốc bỏ 2 phiếu trắng ở các cuộc họp quan trọng về Ukraine

Ngày 27/2 (theo giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành bỏ phiếu thông qua đề xuất triệu tập một phiên họp khẩn đặc biệt thảo luận tình hình Ukraine.

Với 11 lá phiếu ủng hộ, 3 trắng (Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) và 1 chống (Nga), phiên họp khẩn đặc biệt sẽ được ấn định vào ngày 28/2.

Theo quy định, nếu chương trình nghị sự đã được thông qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phải họp trong vòng 24 giờ. Chỉ có 10 phiên họp khẩn đặc biệt trong lịch sử của Liên Hợp Quốc, phiên họp gần đây nhất được tổ chức vào năm 1997 liên quan đến vấn đề Israel-Palestine.



Trước đó, trong phiên họp vào ngày 25/2, dự thảo do Mỹ và Albania đệ trình lên Hội đồng Bảo an với nội dung chủ yếu "lên án hành động quân sự của Nga đối với Ukraine" đã không được thông qua. Nguyên nhân là do Nga bỏ phiếu chống, Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bỏ phiếu trắng.

Trong khi đó, theo quy định của Hiến chương Liên hợp quốc, cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ, bao gồm 5 lá phiếu của 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Nga, Pháp, Anh, Mỹ thì dự thảo mới được thông qua.



Lý giải về các lá phiếu trắng của Trung Quốc, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân đã lên tiếng giải thích.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng, do tình hình ở Ukraine hết sức phức tạp và nhạy cảm nên Hội đồng Bảo an phải hết sức thận trọng, không nên áp dụng các biện pháp trừng phạt "một cách mù quáng". Ông này nói Trung Quốc ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực ngoại giao có lợi nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng nhấn mạnh về giải pháp hòa bình trong xung đột ở Ukraine hiện nay.

Ông nói: "Chúng ta phải cho hòa bình một cơ hội khác. Các binh sĩ phải quay trở lại doanh trại. Các nhà lãnh đạo cần hướng tới con đường đối thoại và hòa bình".



https://soha.vn/trong-vong-3-ngay-trung-quoc-bo-2-phieu-trang-o-cac-cuoc-hop-quan-trong-ve-ukraine-20220228113714022.htm